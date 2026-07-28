Người đẹp miền Tây là tiếp viên hàng không, kỹ sư phần mềm thi Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nhóm thí sinh đến từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, trong đó có tiếp viên hàng không, kỹ sư phần mềm của Đại học RMIT, cử nhân báo chí và thí sinh người Khmer.

Trần Thanh Tuyền (SN 2002, Đồng Tháp) là một trong những gương mặt nổi bật của khu vực miền Tây ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,69 m, tốt nghiệp Đại học Tài chính - Marketing và hiện là tiếp viên của một hãng hàng không quốc gia.

Thanh Tuyền từng giành danh hiệu Miss Sky Signature 2025 tại cuộc thi dành cho tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Người đẹp cho biết lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là thời điểm để bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và theo đuổi mục tiêu đã ấp ủ từ lâu.

Thanh Tuyền quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đến từ Đồng Tháp còn có Trần Mỹ Ngà (SN 2005, cao 1,72 m), sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Cô tự nhận là người giàu tinh thần trách nhiệm, có tố chất lãnh đạo và mong muốn trưởng thành hơn thông qua cuộc thi.

Riêng Vĩnh Long có nhiều đại diện góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, đa dạng các lĩnh vực như công nghệ, du lịch, ngoại ngữ, văn hóa và truyền thông.

Cao Gia Vy (SN 2002), cử nhân Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM). Cô từng làm MC, quản lý khách hàng và tham gia chương trình Global Talent tại Sri Lanka năm 2024. Sau chuyến đi, cô đồng sáng lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật và văn hóa. Người đẹp mong muốn lan tỏa hình ảnh cô gái Nam Bộ chân phương, giàu khát vọng.

Cao Trần Tú Anh (SN 2004, cao 1,77 m), sinh viên năm cuối ngành Việt Nam học, Đại học Tôn Đức Thắng, từng bỏ lỡ cơ hội thi hoa hậu vì thiếu tự tin. Sau nhiều năm, cô quyết định ghi danh với mong muốn không bỏ lỡ thanh xuân.

“Gắn bó với việc nghiên cứu văn hóa, con người Việt Nam, tôi hiểu rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn, trí tuệ và cách họ cống hiến cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều tôi cảm nhận trong chủ đề Miền hương sắc năm nay, nơi vẻ đẹp được nhìn nhận qua chiều sâu nội tại chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài”, cô nói.

Thí sinh Cao Gia Vy có năng khiếu hát, nhảy và dẫn chương trình.

Thí sinh Trần Mỹ Ngà (ảnh trái) và Cao Trần Tú Anh đều sở hữu chiều cao nổi bật.

Lê Phương Ngân (SN 2003) hiện theo học ngành Kỹ sư phần mềm tại Đại học RMIT Việt Nam. Bên cạnh đam mê công nghệ, cô yêu âm nhạc, đọc sách và mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Huỳnh Trịnh Kim Hồng (SN 2004), sinh viên năm cuối ngành Thái Lan học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) có khả năng múa mâm, ballet, múa đương đại và nhảy hiện đại. Cô cho biết tham gia Hoa hậu Việt Nam không chỉ để tìm kiếm danh hiệu mà còn muốn trưởng thành và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Huỳnh Bảo Ngân (SN 2005) theo học ngành Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông Lâm TPHCM. Cô từng thực tập tại nhiều doanh nghiệp thực phẩm, đạt giải Nhì thể thao điện tử cấp khoa, giải Ba cờ vua cấp thành phố và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Đắk Nông, Vĩnh Long.

Đáng chú ý, Bảo Ngân từng chỉ nặng khoảng 40 kg vì bệnh. Sau quá trình cải thiện sức khỏe, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam để thử thách bản thân và có thêm cơ hội thực hiện các dự án hỗ trợ trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Neang Lin (SN 2003), cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Cần Thơ, là người dân tộc Khmer đến từ An Giang. Cô cho biết không chỉ mang theo ước mơ cá nhân mà còn mong giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Khmer Nam Bộ đến đông đảo công chúng.

Theo Neang Lin, nếu có cơ hội tiến sâu, cô muốn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ dân tộc thiểu số tự tin theo đuổi ước mơ và khẳng định giá trị của bản thân.