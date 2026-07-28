An Giang tồn đọng 2,5 triệu tấn rác, hơn 14.000 hồ sơ đất

TPO - Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh An Giang, ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - thừa nhận nhiều tồn tại trong công tác quản lý rác thải và giải quyết thủ tục đất đai. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 2,5 triệu tấn rác tồn đọng và hơn 14.000 hồ sơ đất đai chưa được xử lý dứt điểm.

Rác thải tồn đọng hơn 2,5 triệu tấn

Chiều 28/7, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh An Giang khóa XI thực hiện phiên chất vấn đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT).

Chất vấn về công tác quản lý rác thải, đại biểu Phạm Văn Màu cho biết cử tri bức xúc trước tình trạng nhiều bãi rác tự phát tồn đọng, đặc biệt khu vực nông thôn. Đại biểu đề nghị làm rõ thực trạng quản lý, xử lý rác trên địa bàn, giải pháp, thông tin lộ trình triển khai phân loại rác tại nguồn.

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT - trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn trên, ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang - cho biết toàn tỉnh hiện còn tồn đọng khoảng 2,5 triệu tấn rác thải. Hiện, mỗi ngày An Giang phát sinh gần 2.300 tấn rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom đạt hơn 76% (đô thị đạt 94%, nông thôn mới đạt 63%).

Theo ông Toàn, khoảng 38% lượng rác được chôn lấp, 22% được xử lý tại các nhà máy, còn khoảng 40% vẫn đưa về các bãi rác lộ thiên, gây ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh.

Để khắc phục tình trạng này, Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức thu gom rác thải sinh hoạt, để các địa phương ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom rác.

Tỉnh An Giang đang kêu gọi đầu tư 9 cụm nhà máy xử lý rác, với tổng công suất khoảng 1.700 tấn/ngày. Về lâu dài, quy hoạch tỉnh bố trí 16 cụm xử lý rác, tổng công suất từ 4.900-6.200 tấn/ngày.

Đối với phân loại rác tại nguồn, Sở NN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai từ nay đến năm 2030, đang hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại rác, phấn đấu hoàn thành lộ trình trước năm 2030.

Hơn 14.000 hồ sơ đất đai tồn đọng

Về hồ sơ đất đai, đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Bích chất vấn tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại nhiều địa phương. Nhiều hồ sơ kéo dài do chưa có bảng giá đất, chưa hoàn thiện bản đồ địa chính, hồ sơ tồn đọng nhiều năm. Có trường hợp người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn phải đi lại nhiều lần để chờ cấp sổ đỏ.

Các đại biểu chất vấn Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang.

Trả lời chất vấn trên, ông Lê Hữu Toàn thừa nhận việc chậm giải quyết thủ tục đất đai, đặc biệt cấp sổ đỏ lần đầu, đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Ngành NN&MT nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và nhận trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.

Theo rà soát, hiện tỉnh An Giang còn hơn 14.000 hồ sơ đất đai tồn đọng. Trong đó, cấp xã còn hơn 3.700 hồ sơ, cấp tỉnh còn đọng gần 10.300 hồ sơ. Nguyên nhân tồn đọng, theo ông Toàn, do vướng mắc về bảng giá đất, bản đồ địa chính, hồ sơ trích đo, Luật Đất đai 2024 mở rộng điều kiện cấp sổ đỏ khiến lượng hồ sơ tăng mạnh, trong khi mỗi xã chỉ có 1-2 công chức địa chính phụ trách nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh kỳ họp HĐND.

Theo ông Toàn, hiện có gần 2.700 hồ sơ, chiếm trên 70% số hồ sơ tồn tại cấp xã, đang trong quá trình xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan còn bất cập.

Để tháo gỡ, Sở NN&MT đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 286 hồ sơ phức tạp trong tháng 8/2026, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung giải quyết các hồ sơ còn lại, không để phát sinh hồ sơ quá hạn. Đồng thời, Sở tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai điện tử. Đến nay, toàn tỉnh đã số hóa trên 2,3 triệu hồ sơ đất đai, phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu trong tháng 8 tới.



Ông Toàn cho biết Sở cũng tăng cường 118 viên chức, người lao động hỗ trợ công tác đo đạc, xác minh hồ sơ đất đai tại cấp xã.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nhật Huy.

Phát biểu giải trình tại phiên chất vấn, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - chỉ đạo Giám đốc Sở NN&MT triển khai đợt cao điểm giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai, cấp sổ đỏ cho người dân, hạn chế tình trạng hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

Theo ông Mừng, tỉnh đang khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", đến nay đã hoàn thành khoảng 47% khối lượng. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ nghiên cứu sắp xếp mô hình để Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động trực thuộc cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục ngay tại cơ sở.

Về xử lý rác thải sinh hoạt, ông Mừng cho biết giai đoạn đến năm 2030, An Giang tiếp tục áp dụng hình thức chôn lấp. Sau năm 2030, tỉnh định hướng chuyển dần sang các công nghệ xử lý hiện đại như đốt rác phát điện để giảm ô nhiễm môi trường.