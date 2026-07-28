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Giáo dục

Hải Phòng làm cách nào để giảm 35-40% cơ sở giáo dục công lập?

Nguyễn Hoàn

TPO - Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin, đơn vị đã trình cấp có thẩm quyền để thông qua phương án sắp xếp, giảm 35-40% cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Ngày 28/7, tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, ông Lương Văn Việt – Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố đã thông tin về công tác chuẩn bị, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Theo ông Lương Văn Việt, thực hiện chủ trương từ Trung ương là phấn đấu giảm 30% số cơ sở giáo dục công lập, Sở đã phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng dự thảo phương án sắp xếp dựa trên 6 nguyên tắc chung, bảo đảm phù hợp, linh hoạt, đổi mới quản trị, kiểm tra giám sát, bảo đảm quyền lợi học sinh và phụ huynh...

Tính đến 1/7/2025, toàn thành phố hiện có 1.439 cơ sở giáo dục công lập. Qua rà soát, có 798 trường có quy mô nhỏ hơn 50% quy mô tối đa.

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Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII. Ảnh: Lê Dũng/BHP

Theo dự thảo tiêu chí sắp xếp, các trường nhỏ hơn 50% quy mô tối đa sẽ thuộc diện thực hiện sắp xếp nhưng vẫn bảo đảm sự phù hợp về khoảng cách địa lý.

Sau sắp xếp, bảo đảm giảm 35 - 40% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với ngày 1/7/2025. Sở GD&ĐT đã trình các cấp có thẩm quyền để quyết định thông qua phương án sắp xếp.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng cho biết, hiện nay, Sở đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí sắp xếp cán bộ quản lý, chuẩn bị tham mưu ban hành kế hoạch, đề án. Các nhiệm vụ sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Về tình trạng thiếu biên chế giáo viên, thành phố có nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 chỉ tiêu nhưng do có kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục nên tạm dừng. Kế hoạch tuyển dụng sẽ được xem xét sau khi sắp xếp.

Về kiến nghị của một số địa phương đề nghị sửa đổi nghị quyết thu tiền, chế độ chi với người nấu ăn, trông trưa ở các cơ sở giáo dục, ông Lương Văn Việt cho biết, sẽ tham mưu UBND trình HĐND ban hành nghị quyết cho phù hợp giá cả thực tiễn trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #sắp xếp trường học #giáo dục công lập #dự thảo sắp xếp #sáp nhập trường học #Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng

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