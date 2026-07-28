Chỉ giỏi đồ họa là chưa đủ: Thị trường đang cần những designer 'đa kỹ năng'

Khi AI và video ngắn thay đổi cuộc chơi truyền thông, tiêu chuẩn tuyển dụng ngành sáng tạo cũng chuyển dịch mạnh mẽ: Designer không chỉ cần giỏi một kỹ năng, mà phải sở hữu tư duy đa lĩnh vực, biết ứng dụng công nghệ và tạo ra sản phẩm thực tế.

Tân khoa của FPT Arena Multimedia trong Lễ Tốt nghiệp năm 2026

Không khó để nhận thấy Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp rút ngắn đáng kể thời gian lên ý tưởng và sản xuất nội dung. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ. Doanh nghiệp vẫn cần những nhà thiết kế (designer) biết kể chuyện bằng hình ảnh, hiểu người dùng, làm việc cùng nhiều bộ phận và biến ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh trên nhiều nền tảng.

Đó cũng là lý do thị trường không thiếu designer, nhưng lại thiếu những designer đáp ứng được nhu cầu mới. Một chiến dịch truyền thông hôm nay có thể đồng thời cần bộ nhận diện thương hiệu, video ngắn, nội dung social media, giao diện số, hiệu ứng chuyển động hay thậm chí cả mô hình 3D. Người có thể phối hợp nhiều kỹ năng sáng tạo luôn có lợi thế lớn hơn trong tuyển dụng.

Khoảnh khắc tung mũ trong buổi lễ tốt nghiệp của các tân khoa FPT Arena Multimedia

Xu hướng này cũng được nhiều cựu sinh viên FPT Arena Multimedia chia sẻ tại Lễ Tốt nghiệp 2026. Theo họ, lợi thế cạnh tranh không chỉ là thành thạo phần mềm, mà là kinh nghiệm thông qua các dự án và khả năng thích nghi với công nghệ mới. Minh chứng là nhiều cựu sinh viên FPT Arena đã góp mặt trong các dự án lớn của ngành sáng tạo.

Để giúp người học tiếp cận nghề một cách thực tế, FPT Arena Multimedia xây dựng chương trình theo phương pháp Project-Based Learning (học qua dự án). Ngay từ những buổi học đầu tiên, học viên đã làm việc trên các bài toán gần với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm và hoàn thiện portfolio cá nhân xuyên suốt quá trình học. Học liệu được cập nhật liên tục, tích hợp các công nghệ AI mới, đồng thời giảng viên trực tiếp hướng dẫn cách ứng dụng AI vào quy trình sáng tạo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ.

Thầy, cô trao đổi về xu hướng chọn ngành nghề dành cho các bạn học sinh THPT

Một điểm khác biệt tại FPT Arena Multimedia là phát triển bộ 4 chương trình phát triển kỹ năng trong 100 giờ, giúp người học trải nghiệm nghề nghiệp trước khi quyết định theo đuổi lâu dài. Bốn định hướng bao gồm: Thiết kế thương hiệu - thương mại, Thiết kế App/Web, Làm Video - Clip sáng tạo và Thiết kế Game. Với thời lượng ngắn gọn, học viên có cơ hội tạo ra sản phẩm thực tế, xây dựng portfolio và tự đánh giá liệu bản thân có phù hợp với lĩnh vực sáng tạo hay không.

Trong bối cảnh chi phí bản quyền phần mềm thiết kế trở thành rào cản lớn với người học, FPT Arena lựa chọn đào tạo học viên sử dụng các phần mềm mạnh mẽ, miễn phí hoặc chi phí thấp như Figma, DaVinci Resolve, Blender, Affinity cùng các công cụ AI hiện đại. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính, tạo điều kiện cho bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình sáng tạo một cách dễ dàng.

Một lớp học trải nghiệm thiết kế tại FPT Arena Multimedia

Với những bạn muốn theo đuổi nghề nghiệp lâu dài, FPT Arena Multimedia triển khai chương trình đào tạo 2 năm gồm 4 học kỳ. Lộ trình được xây dựng theo chuỗi năng lực từ Thiết kế đồ họa, Làm phim và Thiết kế 3D Asset, Hoạt hình 3D và Kỹ xảo hình ảnh đến Thiết kế Game và Real-time 3D. Sinh viên được rèn luyện tư duy thiết kế, kỹ năng sản xuất và khả năng xây dựng dự án theo quy trình của doanh nghiệp.

FPT Arena Multimedia chú trọng đào tạo những nhà thiết kế có thể thích nghi với sự thay đổi của công nghệ và đáp ứng nhu cầu nhân lực mới của thị trường. Tìm hiểu chi tiết chương trình đào tạo Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện của FPT Arena Multimedia tại đây.