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Xã hội

Hình hài cây cầu hơn 600 tỷ đồng được xây khẩn cấp ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Cầu Gia Bẩy được xây dựng khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Sau gần 7 tháng khởi công, giá trị hoàn thành dự án đạt gần 26%.

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Sau hơn 50 năm sử dụng, cầu Gia Bẩy đã xuống cấp nghiêm trọng, một số hạng mục và kết cấu công trình có dấu hiệu hư hại, mất an toàn. Vì vậy, tháng 2/2026, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chi hơn 617 tỉ đồng để khẩn cấp xây dựng mới cầu Gia Bẩy.
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Sau gần 7 tháng khởi công, giá trị hoàn thành dự án đạt gần 26%. Trong đó, đơn vị thi công đã xong 9/9 cọc khoan nhồi của mố M1 và đang triển khai thi công cọc khoan nhồi của mố M2.
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Nhà thầu cũng đã thi công xong 16/16 cọc, bệ trụ của trụ T1; thân trụ đã hoàn thành 5,7m/13,83m, hiện đang lắp đặt cốt thép, ván khuôn đà giáo đổ bê tông đợt 3.
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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, chủ đầu tư dự án cho biết: Quá trình triển khai dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số hộ thuộc phường Linh Sơn.
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Hiện nay, các đơn vị liên quan đang phối hợp với UBND phường Linh Sơn thực hiện kiểm đếm, tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm bàn giao đất cho nhà thầu thi công. Dự kiến, trong tháng 8 phường Linh Sơn sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai dự án (ảnh: Phối cảnh cầu Gia Bẩy mới).
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Theo kế hoạch, cầu Gia Bẩy mới sẽ hoàn thành trong năm 2026. Mục đích của dự án là khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai, tăng cường khả năng thoát lũ và bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí cầu Gia Bẩy - điểm kết nối giao thông quan trọng ở khu vực trung tâm hành chính tỉnh Thái Nguyên (ảnh: Cầu Gia Bẩy cũ trước khi được xây mới)
Thanh Hiếu
#Cầu Gia Bẩy #Xây dựng khẩn cấp #Tỉnh Thái Nguyên #Dự án giao thông

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