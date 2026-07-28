Hình hài cây cầu hơn 600 tỷ đồng được xây khẩn cấp ở Thái Nguyên

TPO - Cầu Gia Bẩy được xây dựng khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Sau gần 7 tháng khởi công, giá trị hoàn thành dự án đạt gần 26%.
Sau gần 7 tháng khởi công, giá trị hoàn thành dự án đạt gần 26%. Trong đó, đơn vị thi công đã xong 9/9 cọc khoan nhồi của mố M1 và đang triển khai thi công cọc khoan nhồi của mố M2.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp, chủ đầu tư dự án cho biết: Quá trình triển khai dự án còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số hộ thuộc phường Linh Sơn.