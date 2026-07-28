Hình hài cây cầu hơn 600 tỷ đồng được xây khẩn cấp ở Thái Nguyên

TPO - Cầu Gia Bẩy được xây dựng khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Sau gần 7 tháng khởi công, giá trị hoàn thành dự án đạt gần 26%.