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Xã hội

Bất ngờ tông dải phân cách, 2 thanh niên tử vong

Trương Định

TPO - Rạng sáng 28/7, trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 thanh niên tử vong.

Sáng 28/7, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19B, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h50 cùng ngày, tại Km3+500 Quốc lộ 19B (đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông), xe máy BKS 77L2-349.xx do Nguyễn Thế K. (SN 2005, trú phường Quy Nhơn Đông) điều khiển, chở theo Nguyễn Minh C. (SN 2001, trú cùng địa phương), bất ngờ tông vào dải phân cách bên đường.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Trí.

Vụ tai nạn khiến C. tử vong tại chỗ, K. được Đội SOS 115 - Bình Định đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trương Định
#tai nạn giao thông #Gia Lai #quốc lộ 19B #tử vong #2 thanh niên tử vong #đường trục khu kinh tế

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