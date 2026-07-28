Bí thư An Giang: Đang kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, tỉnh đang hoàn thiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất, sau khi ông Nguyễn Thanh Nhàn được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 4. Bà Lê Hồng Thắm - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang cho biết, kỳ họp này tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nửa cuối năm.

HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 4.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề lớn. Trong nửa đầu năm, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, khi GRDP tăng hơn 8,8% - dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp và du lịch khởi sắc.

Tuy nhiên, ông Tùng chỉ ra những hạn chế, như tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng, giải ngân vốn đầu tư công, huy động vốn đầu tư xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên và khoáng sản.

"Tỉnh phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển thực chất", ông Tùng yêu cầu.

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh uỷ An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị, HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khơi thông mọi nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với UBND tỉnh, ông Lê Quang Tùng yêu cầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên rà soát từng chỉ tiêu, từng dự án để tháo gỡ khó khăn. Tỉnh An Giang không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm nay, quyết tâm đạt mức tăng trưởng hai con số.

Về công tác nhân sự, ông Tùng cho biết, ông Nguyễn Thanh Nhàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang hoàn thiện quy trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Liên quan công tác chuẩn bị APEC 2027, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, các cấp, ngành tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh trật tự, môi trường văn minh, chuyên nghiệp.

Ông Tùng cũng yêu cầu các cấp ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Đẩy nhanh hồ sơ đề cử Di sản thế giới đối với Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê...

Chiều nay, HĐND tỉnh An Giang sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn UBND tỉnh và các sở ngành; xem xét thông qua 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý điều hành và các vấn đề dân sinh.

Sau phiên chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang sẽ phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.