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Xã hội

Ông Nguyễn Đình Vĩnh làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng

Nguyễn Thành

TPO - Sáng 28/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng khóa I tổ chức Hội nghị lần thứ 4, hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Theo đó, Hội nghị đã thực hiện việc hiệp thương cử bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị ông Nguyễn Đình Vĩnh trên cương vị mới cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò kết nối giữa Đảng với nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Mặt trận là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.

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Ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, đây không chỉ là sự tin tưởng của tổ chức mà còn là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông cam kết tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo MTTQ thành phố, cùng tập thể Ban Thường trực và hệ thống Mặt trận các cấp phát huy đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, 51 tuổi, quê xã Điện Bàn, TP. Đà Nẵng, có trình độ tiến sĩ Ngữ văn. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tháng 6/2024, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất đơn vị hành chính, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế và ngày 26/7 được HĐND TP Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Nguyễn Thành
#bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Đà Nẵng #đổi mới hoạt động mặt trận tổ quốc #phát huy vai trò kết nối đảng và nhân dân #đẩy mạnh chuyển đổi số trong giám sát xã hội #định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng mới #Đà Nẵng #Nguyễn Đình Vĩnh

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