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Xã hội

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cứu cháu bé giữa dòng nước xiết

Thanh Hiếu

TPO - Trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng đã phát hiện và cứu sống một cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết.

Ngày 28/7, UBND xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trong lúc đi tập thể dục, ông Trần Quang Đáng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc đã cứu được cháu Nguyễn Xuân Thành (SN 2022, trú tại xã Đại Phúc) bị đuối nước.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/7, ông Trần Quang Đáng đi bộ tập thể dục dọc theo bờ kè Sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành đến cuối bờ kè thuộc khu vực xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc).

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Ông Trần Quang Đáng cứu được cháu bé an toàn

Đến khoảng 18h30, anh phát hiện một cháu bé đang trôi giữa dòng nước xiết và có biểu hiện đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, ông Đáng đã nhảy xuống dòng nước xiết, bơi đuổi theo để cứu cháu bé.

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Cháu bé bị đuối nước được cứu sống

Bơi theo được khoảng 100m, ông Đáng bắt kịp và đưa cháu vào bãi bồi gần đó thực hiện các biện pháp sơ cứu. Sau vài phút, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã liên hệ được với bố mẹ cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Trẻ đuối nước #Xã Đại Phúc #Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã #cứu cháu bé giữa dòng nước chảy xiết

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