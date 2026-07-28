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Giải trí

Suri chính thức bỏ họ Tom Cruise

Tú Oanh

TPO - Suri, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes, không còn mang họ cha trên giấy tờ.

Page Six dẫn nguồn tin độc quyền cho biết Suri đã chính thức bỏ họ Cruise, đổi thành Noelle.

Hồ sơ công khai cho thấy Suri đăng ký bỏ phiếu tại hạt Allegheny, bang Pennsylvania (Mỹ) - nơi sinh sống hiện tại - vào tháng 10/2024, khi mới trở thành sinh viên năm nhất tại Đại học Carnegie Mellon không lâu.

Cô đăng ký với tên Suri Noelle. Tòa án bang Pennsylvania xác nhận với Page Six về việc công dân phải đăng ký bỏ phiếu bằng tên hợp pháp của mình.

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Suri không còn mang họ Cruise. Ảnh: BackGrid

Trang tin Mỹ thông tin thêm nữ sinh Gen Z không nộp đơn xin đổi tên tại hạt Allegheny. Điều này đồng nghĩa cô có thể đã hoàn tất thủ tục tại New York trước khi rời đi học đại học.

Trước khi chuyển đến Pennsylvania, Suri sống cùng mẹ là Katie Holmes ở New York. Tại đây, hồ sơ xin đổi tên tự động được niêm phong hoặc được niêm phong theo yêu cầu.

Hiện chưa rõ chính xác thời điểm Suri đổi họ hợp pháp, nhưng cô đã sử dụng cái tên này công khai trong nhiều năm.

Con gái Tom Cruise lần đầu được phát hiện không sử dụng họ cha là trong cuốn kỷ yếu lễ tốt nghiệp Trường Trung học LaGuardia vào tháng 6/2024.

Khi đó, nguồn tin của Page Six cho biết Suri thể hiện sự trân trọng dành cho Katie Holmes bằng cách sử dụng tên đệm của mẹ, Noelle, thay cho họ Cruise.

Nguồn tin cũng tiết lộ Suri muốn tránh sự săn đuổi của giới săn ảnh, xây dựng "bản sắc riêng" và "bắt đầu một chương mới ở đại học".

Việc Suri bỏ họ cha không quá gây bất ngờ. Kể từ thời điểm Tài tử Top Gun và nữ diễn viên Dawson's Creek ly hôn vào tháng 8/2012, Suri luôn ở cùng mẹ. Mặc dù vẫn đều đặn cấp dưỡng nuôi Suri cho đến khi Suri đủ 18 tuổi (đến nay vẫn chi trả học phí và các khoản tài chính khác), ngôi sao hành động sinh năm 1962 được tin là chưa từng gặp lại hay liên hệ riêng với người con ruột duy nhất này.

Trong khi tình cảm cha con ngày càng phai nhạt, Suri gắn bó thân thiết với mẹ. Katie Holmes từng thừa nhận hai mẹ con gần như đã cùng nhau trưởng thành.

Đại diện của Tom Cruise và Katie Holmes chưa bình luận gì về tin Suri đổi họ.

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Suri trưởng thành cùng mẹ. Ảnh: BackGrid/GC

Suri hiện theo học chuyên ngành sân khấu nhạc kịch tại Trường Kịch nghệ của Đại học Carnegie Mellon.

Cô bén duyên với diễn xuất từ thời trung học khi giành vai chính Morticia Addams trong vở nhạc kịch The Addams Family: A New Musical.

Vào tháng 3, cô vào vai Angel trong buổi đọc kịch sân khấu mang tên Cosmic Microwave Background, chỉ diễn ra một đêm tại nhà hát New Hazlett ở Pittsburgh (Pennsylvania).

Vào cuối tháng 7, Suri dự kiến góp mặt trong vở Midsummer! - phiên bản hiện đại của tác phẩm A Midsummer Night's Dream (Giấc mộng đêm hè) của William Shakespeare - cùng các sinh viên khác của Đại học Carnegie Mellon tại Peirce Studio, thuộc trung tâm hoạt động giáo dục nghệ thuật Trust Arts Education Center ở Pittsburgh.

Midsummer! cũng có buổi công diễn đầu tiên tại Vương quốc Anh trong khuôn khổ Liên hoan Edinburgh Fringe 2026 vào tháng 8.

Tú Oanh
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