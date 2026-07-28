Ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Giang, sau khi ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Thực hiện giới thiệu Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm, để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xây dựng chính quyền tinh gọn, phục vụ người dân và doanh nghiệp, quyết tâm đưa Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phát triển nhanh, bền vững, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu xuyên suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân để hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Với 100% phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tâm đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 27/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1981, quê quán phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được điều động về Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm có hơn 20 năm công tác trong ngành kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính hiện nay.

Cụ thể, từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2004, cán bộ hợp đồng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức tập sự Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân vào tháng 6/2004.

Từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2009, ông Tâm là chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Tháng 8/2009, ông giữ vị trí Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho đến tháng 11/2009.

Tháng 3/2011 đến tháng 4/2019, ông Tâm là Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, sau đó ông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm.

Giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, ông Tâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, sau đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Ngày 17/10/2024, ông Tâm được giao trọng trách là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đến tháng 3/2025, được giao đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 27/7/2026, được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và đến ngày 28/7 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.