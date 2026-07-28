Châu Tinh Trì bị đánh bại

TPO - Bộ phim "Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm" của Châu Tinh Trì đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc 13 ngày nhưng sau đó bị tác phẩm "Bát tiên" bất ngờ đánh bại.

Trang QQ đưa tin Châu Tinh Trì trở lại sau 7 năm với tác phẩm Đội bóng nữ Thiếu Lâm. Phim đạt doanh thu khả quan, lập nhiều kỷ lục trong số các tác phẩm chiếu trong mùa hè. Tuy nhiên, thành tích của Đội bóng nữ Thiếu Lâm bất ngờ bị phim hoạt hình Bát tiên đánh bại.

Theo thống kê từ trang bán vé Maoyan, sau 8 ngày ra mắt Bát tiên đạt doanh thu 800 triệu NDT, dự đoán tổng doanh thu lên tới 2,1 tỷ NDT. Đáng nói, điểm chất lượng của phim trên Douban đạt 8.3, trên Maoyan lên tới 9.7, là tác phẩm có danh tiếng nhất phòng vé mùa hè 2026. Tỷ lệ lấp đầy suất chiếu của phim là 29%, số lượng khán giả mỗi suất chiếu cao nhất so với các phim cùng kỳ.

Phim hoạt hình Bát tiên vươn lên đứng thứ nhất doanh thu hàng ngày từ 24/7, vượt qua phim của Châu Tinh Trì.

Trang QQ cho biết Bát tiên dựa trên điển tích nổi tiếng Bát tiên quá hải thường được sử dụng trong thơ ca hội họa của nền văn hóa Trung Quốc. Bát Tiên đều là những vị tiên tiêu trừ cái ác, khuyến khích, khen ngợi cái thiện, giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Tuy nhiên, hình tượng các vị tiên nhân trong Bát tiên lại được cải biên rất khác biệt.

Bát tiên trở thành những người phàm không có pháp lực, thậm chí còn làm nghề móc túi, tính cách cổ quái. Dương Tiễn vốn là vị thần nghiêm minh công chính trở thành kẻ phản diện, ba vị thần Phúc Lộc Thọ trở thành những kẻ tham lam, trợ giúp Dương Tiễn. Sự thay đổi hình tượng này gây ra tranh cãi lớn cho bộ phim nhưng cũng là điểm thú vị làm mới câu chuyện đã quá quen thuộc với khán giả.

Phim bắt đầu với câu chuyện về việc chiếc đèn Lưu Ly của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh cắp. Cây đèn có khả năng hóa giải mọi tai ương trên thế gian, phù hộ chúng sinh bình an, hàng năm được sử dụng để hóa giải thiên kiếp.

Tuy nhiên, vị thần bảo hộ đèn vì vinh hoa phú quý đã đánh cắp Lưu Ly đăng, đưa cho ba vị thần tiên Phúc Lộc Thọ cất giữ tại Bồng Lai đảo. Sau khi đèn Lưu Ly bị mất, thế gian trải qua khổ nạn tai ương hàng ngàn năm khiến người dân phải tìm cách chạy trốn tới Bồng Lai đảo.

Vì để cứu muôn dân trăm họ, Lữ Động Tân cùng sư huynh là Chung Ly Quyền đã thâm nhập vào đảo Bồng Lai để tìm cách cướp lại đèn Lưu Ly nhưng không thành công. Họ đành phải thuê một Đạo quán, giả làm gánh xiếc, hợp tác cùng Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu, Thiết Quải Lý, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô giả làm tiên để tìm cách trà trộn vào đỉnh núi của ba vị thần Phúc Lộc Thọ, tạo thành nhóm "Bát tiên".

Nhóm Bát tiên vốn là những người phàm chống lại các vị thần như Dương Tiễn, Phúc Lộc Thọ.

Sau đó họ phát hiện người muốn cướp ngọn đèn Lưu Ly thực chất là Dương Tiễn vì Lưu Ly còn có tác dụng giúp thần tiên sống lại. Dương Tiễn muốn giúp mẫu thân là Ngọc Hoa tiên tử hồi sinh. Tuy nhiên, loại phép thuật này sẽ hấp thu hồn phách của sinh linh tam giới, gây ra nhiều khổ cực cho nhân gian. Bát tiên vốn là những người không có pháp lực, phải lợi dụng mưu kế để chiến đấu với Dương Tiễn và vị thần Phúc Lộc Thọ.

Đạo diễn Mưu Chính Dương đã nghiên cứu các sách cổ như Huyền Trung ký, Liệt Tử, Thái bình quảng ký để tìm linh cảm, xây dựng lại thế giới Bồng Lai tiên cảnh. Những chi tiết được miêu tả trong các cuốn sách cổ cũng được cài cắm trong bộ phim, kết hợp với những thiết kế hiện đại đã rất quen thuộc, tạo nên sự thú vị cho tác phẩm. Ví dụ hệ thống đường cao tốc dành cho các cỗ xe ngựa của tiên nhân, những thần dân bất tử trên đảo Bồng Lai cũng trở thành công chức trong hệ thống, phải chấm công mỗi ngày và được đánh giá hiệu quả công việc.

Dù các nhân vật đã được cải biên nhiều so với truyền thuyết, nhưng trang phục của họ được thiết kế tỉ mỉ, soi mỗi chi tiết đều cho thấy xuất thân bối cảnh, nghề nghiệp của họ. Sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống giúp khán giả hoàn toàn đắm chìm vào những cảnh tượng và thế giới quan hư cấu của bộ phim.

Phim có hình ảnh đẹp, nội dung hài hước, nhiều hình ảnh kết hợp giữa thẩm mỹ truyền thống và hiện đại.

Bát tiên được đánh giá là có nội dung hài hước thú vị, hình ảnh đẹp, tái hiện Bồng Lai tiên cảnh qua phong cách thanh lục sơn thủy, trình diễn trọn vẹn vẻ đẹp thẩm mỹ Đông phương. Phim truyền tải thông điệp tích cực về sự hỗ trợ lẫn nhau, chung tay tiến về phía trước.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng phim sử dụng câu chuyện "Bát tiên" như vỏ bọc, áp dụng khuôn mẫu kể chuyện và xây dựng nhân vật giống các phim thương mại Hollywood về nhóm anh hùng cứu giúp thế gian. Một số khán giả cho rằng sự cải biên quá mức nội dung và hình tượng nhân vật sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của trẻ em về các vị thần trong Đạo giáo.