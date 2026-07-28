Cựu cán bộ tiết lộ thông tin điều tra cho trùm thực phẩm giả

TPO - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường) thừa nhận đã phạm vào điều cấm của ngành, sai lầm khi gặp và cho Nguyễn Năng Mạnh xem tin nhắn thể hiện về việc 6 doanh nghiệp của Mạnh đang bị điều tra.

Chiều 27/7, Hội đồng xét xử dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “Làm lộ bí mật công tác” xảy ra tại Công ty MediPhar và hệ sinh thái liên quan đến doanh nghiệp.

Trong vụ án, hành vi của bị cáo Nguyễn Danh Dũng (38 tuổi, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an) bị xác định bắt đầu từ tháng 4/2025, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác minh các dấu hiệu sai phạm tại “hệ sinh thái” các công ty của bị cáo Nguyễn Năng Mạnh.

Bị cáo Dũng khi đó đang là cán bộ công an được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác xác minh công ty này. Do quen biết Mạnh, Dũng chủ động gặp gỡ và cung cấp thông tin cho Mạnh về việc các doanh nghiệp của Mạnh đang nằm trong diện bị “xem xét điều tra” và hướng dẫn Mạnh cách xóa dấu vết.

Cụ thể, Dũng tư vấn cho Mạnh thu hẹp quy mô sản xuất, rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán nội bộ và tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ có khả năng gây bất lợi.

Đáp lại sự “giúp đỡ” của Nguyễn Danh Dũng, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh đã biếu cựu cán bộ này phong bì 30 triệu đồng.

Sau đó, Mạnh chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ sổ sách kế toán thực tế và ổ cứng máy tính chứa dữ liệu sản xuất hàng giả, vứt bỏ xuống sông Hồng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã kịp thời phát hiện 100 tấn hàng giả tại các kho và nơi tiêu hủy. Từ đó, hành vi phạm tội của Mạnh và đồng phạm trong sản xuất thực phẩm chức năng giả, dần hé lộ.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (bên phải ngoài cùng).

Tiêu hủy chứng từ, tẩu tán hàng hóa

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận cáo trạng truy tố hành vi này là đúng.

Bị cáo khai, khoảng tháng 4/2025, đã trực tiếp liên hệ hẹn gặp mặt Nguyễn Danh Dũng tại một quán cà phê.

Buổi gặp hôm ấy, Mạnh và Dũng trao đổi miệng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Dũng cho Mạnh xem nội dung tin nhắn thể hiện 6 doanh nghiệp của bị cáo đang bị cơ quan điều tra xử lý.

“Nghe xong bị cáo rất lo sợ”, Mạnh nói. Chủ tọa liền nhắc nhở Mạnh hãy thành khẩn về chuyện “được Dũng hướng dẫn gì”.

Dù vậy, bị cáo Mạnh chỉ khai gặp Dũng hai lần, lần đầu để hỏi thông tin, lần thứ hai gặp để hỏi chắc chắn hơn về nội dung đang bị điều tra. Mạnh cũng thừa nhận đưa cho Dũng 30 triệu đồng không phải tiền “cảm ơn” vì được giúp đỡ mà biếu nhân dịp lễ 30/4.

Chủ tọa sau đó công bố một số lời khai thể hiện Dũng hướng dẫn Mạnh tiêu hủy những thứ bất lợi nếu bị điều tra. Còn Mạnh cho hay, sau cuộc gặp với Dũng, ông trở về công ty hủy bỏ sổ sách kế toán không kê khai thuế; chỉ đạo tiêu hủy phiếu xuất kho, tẩu tán hàng hóa.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng đứng tại chỗ trả lời xét hỏi cũng thừa nhận lời khai của Mạnh là đúng.

Cựu công an nói không nhớ thời gian hai bên gặp nhau, nội dung trao đổi tại quán cà phê đã khai hết trong bản cung. “Hành vi này là bị cấm theo quy định của ngành, bị cáo đã sai lầm khi gặp gỡ Mạnh”, cựu cán bộ công an cúi gằm mặt nói.

Về cáo buộc cho Mạnh xem các tin nhắn trên điện thoại, bị cáo Dũng cho hay ban đầu không nghĩ sự việc nghiêm trọng. Sau này làm việc với cơ quan điều tra, Dũng mới hiểu rõ hành vi của mình.

Có mặt tại tòa, anh Sơn (em trai bị cáo Nguyễn Danh Dũng) cho biết, thời gian anh bị tạm giam, gia đình đã thu xếp đủ 30 triệu đồng nộp cho cơ quan điều tra khắc phục hậu quả.