: Vụ bơm sữa đậu nành vào niệu đạo: Hé lộ khắc tinh của loạt phòng khám 'bẩn'

TP - Sau khi Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án phòng khám “vẽ bệnh”, lừa dối khách hàng, người từng gửi đơn phản ánh cho biết ông rất vui khi vụ việc được cơ quan chức năng xử lý. Đây là nhân vật giấu mặt nhưng khắc tinh của nhiều phòng khám "bẩn".

Nghi ngờ một ông chủ đứng phía sau các phòng khám

Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tiếp điều tra, xử lý nhiều cơ sở khám, chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm. Đáng chú ý là vụ triệt xóa đường dây lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để lừa dối khách hàng tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Ngày 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo tìm hiểu của Báo Tiền Phong, trước thời điểm cơ quan công an vào cuộc, người dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của phòng khám này.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông N.Đ.H (Hoàng Mai, Hà Nội), người trực tiếp gửi đơn, cho biết, sau khi ghi nhận biểu hiện bất thường trong quá trình khám, chữa bệnh, ông đã chủ động thu thập tài liệu, bằng chứng và gửi phản ánh đến cơ quan chức năng ở nhiều địa phương. Riêng từ cuối năm 2024, ông H cùng nhiều người dân khác đã gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, đề nghị kiểm tra các dấu hiệu vi phạm tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Theo ông H, ông luôn trăn trở trước thực trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh có dấu hiệu hoạt động không đúng quy định nên nhiều lần gửi kiến nghị, kèm theo tài liệu, chứng cứ tới các cơ quan chức năng. Không chỉ tại Nghệ An, từ những phản ánh của ông, nhiều địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra và phát hiện các phòng khám vi phạm quy định về chuyên môn cũng như điều kiện hoạt động.

Cùng thời điểm gửi phản ánh phòng khám ở Nghệ An, ông H cung cấp thông tin về dấu hiệu sai phạm của Phòng khám đa khoa HY, Sở Y tế Hưng Yên kiểm tra và xử phạt hành chính 38 triệu đồng đối với cơ sở này. “Đến cuối năm 2024, Phòng khám đa khoa HY chủ động xin chấm dứt hoạt động, tháo biển hiệu và được Sở Y tế thu hồi giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, sau đó, tại đúng địa chỉ này, phòng khám mới được cấp phép với tên gọi: Phòng khám đa khoa A.B (thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế HY). Tôi phát hiện Phòng khám đa khoa A.B có sai phạm, gửi thông tin tới cơ quan chức năng. Tháng 10/2025, cơ quan này có văn bản trả lời kiến nghị, cho biết phòng khám đa khoa A.B bị xử phạt 57 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 5 tháng do nhiều vi phạm theo quy định”, ông H kể lại.

Cũng theo ông H, sau khi gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng, một phụ nữ tên T.T.C.V (sinh năm 1987, thường trú Hà Nội), cũng chính là đối tượng bị khởi tố ở vụ án tại Nghệ An hẹn gặp trao đổi. Theo đó, V đề xuất ông H không tố cáo sai phạm ở các phòng khám này.

Phòng khám đa khoa Đà Lạt bị xử phạt vì dùng thiết bị y tế hết hạn sử dụng Ảnh: NVCC

“Tôi nghi ngờ các phòng khám này đều do một ông chủ đứng phía sau và thuê nhân viên, bác sĩ đứng tên. Tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ mối quan hệ này, xử lý nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi người bệnh”, ông H nói.

Bị phạt vì dùng thiết bị hết hạn sử dụng

Không chỉ tại Hưng Yên, thời gian gần đây trên nhiều địa phương khác cũng phát hiện và xử lý các phòng khám vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Tại Đắk Lắk (cũng nhờ ông H tố giác), cơ quan chức năng xử lý nhiều phòng khám vi phạm. Giữa tháng 7, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề của Công ty TNHH Hải Thắng Thu Cúc - Phòng khám đa khoa Đà Lạt.

Theo đó, ngày 3/7, Đoàn kiểm tra của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tiến hành kiểm tra, phát hiện phòng khám vi phạm trong lĩnh vực an toàn sinh học, hoạt động chuyên môn. Cụ thể, phòng xét nghiệm không xây dựng, không tuân thủ quy trình đánh giá nguy cơ sinh học, xử lý sự cố theo quy định; thiết bị rửa mắt khẩn cấp không có nước, không có nhãn bằng tiếng Việt và không đủ điều kiện là thiết bị y tế theo quy định. Đoàn kiểm tra cũng xác định cơ sở chưa xây dựng, triển khai kế hoạch phòng ngừa sự cố an toàn sinh học, đồng thời chưa thực hiện nội kiểm máy huyết học theo quy định.

Ngoài các vi phạm về điều kiện hoạt động, nhân viên phòng khám còn thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên môn chưa được cấp phép như cắt da thừa hậu môn cho nhiều bệnh nhân, chọc nang Naboth (ở cổ tử cung - PV). Đáng chú ý, dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động 3 tháng, phòng khám vẫn tiếp tục tiếp nhận và khám, chữa bệnh cho nhiều người.

Người phụ nữ T.T.C.V đề xuất ông H không tố cáo sai phạm phòng khám Ảnh: NVCC

Theo cơ quan điều tra, dưới danh nghĩa khám và điều trị các bệnh nam khoa, sản phụ khoa, đối tượng tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm “vẽ bệnh”, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa dối khách hàng. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để tạo giả mủ, bôi thuốc lên cổ tử cung nhằm tạo hình ảnh viêm nhiễm.

Theo kết luận kiểm tra, cơ sở này còn vi phạm hàng loạt quy định khác như không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học cấp II sau khi đã công bố; không bảo đảm điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép; tổ chức khám, chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

Bên cạnh đó, phòng khám sử dụng, vận hành trang thiết bị y tế không đúng hướng dẫn của chủ sở hữu hoặc quy định của pháp luật; sử dụng thiết bị y tế không có số lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu hoặc đã hết hạn sử dụng.

Với hàng loạt sai phạm nêu trên, cơ sở này bị xử phạt hành chính 310 triệu đồng. Cơ quan chức năng tạm giữ giấy phép hoạt động của phòng khám và chứng chỉ hành nghề của ông Phạm Trung Hòa - người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.