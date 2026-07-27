Bí ẩn đằng sau những thiết bị y tế tiền tỷ bị bỏ quên ở Huế

TPO - Bốn năm sau khi Báo Tiền Phong phát hiện, phản ánh nhiều thiết bị y tế tiền tỷ “đắp chiếu” tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây, Thanh tra TP. Huế vừa vào cuộc thanh tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong đầu tư, đấu thầu, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công tại dự án này; trong đó một số nội dung sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Bệnh viện sử dụng hơn 10 năm chưa quyết toán

Năm 2022, Báo Tiền Phong đăng loạt bài điều tra phản ánh tình trạng nhiều thiết bị y tế hiện đại được đầu tư bằng ngân sách nhà nước tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế), không được đưa vào sử dụng hoặc sử dụng rất hạn chế trong thời gian dài.

Nổi bật là các máy chạy thận nhân tạo, thiết bị chẩn đoán hình ảnh và nhiều máy móc chuyên dụng có giá trị lớn nằm phủ bụi trong kho hoặc hoạt động cầm chừng.

Sau khi báo phản ánh, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành kiểm kê vào năm 2022, qua đó ghi nhận nhiều thiết bị có giá trị lớn tại Bệnh viện Chân Mây không còn hoạt động được như lồng ấp trẻ sơ sinh, máy chạy thận nhân tạo, máy điều trị xung điện, máy giúp thở, máy gây mê... Các thiết bị này đều đã hết thời gian bảo hành, hư hỏng hoặc lạc hậu về công nghệ, không còn khả năng sử dụng.

Máy chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây mua vào năm 2015, sau đó không sử dụng. Ảnh: Ngọc Văn

Phải đến năm 2026, dự án mới được TP. Huế đưa vào diện thanh tra chuyên đề đối với các công trình khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn. Kết luận thanh tra vừa công bố cho thấy, những gì Báo Tiền Phong phát hiện, phản ánh là một phần nổi đằng sau hàng loạt tồn tại, sai phạm diễn ra trong quá trình dài hình thành và vận hành dự án.

Theo kết luận thanh tra, dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam do Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) làm chủ đầu tư, được phê duyệt từ năm 2003. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư tăng lên hơn 169,5 tỷ đồng với 54 gói thầu. Công trình đưa vào sử dụng từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư. Nguyên nhân là 29 trong tổng số 54 gói thầu không còn đủ hồ sơ theo quy định.

Theo xác minh của phóng viên, mỗi máy chạy thận này tại Bệnh viện Chân Mây có giá hơn 1,2 tỷ đồng thời điểm năm 2015. Ảnh: Ngọc Văn

Thanh tra TP. Huế xác định, quá trình triển khai dự án tồn tại nhiều vi phạm trong công tác chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh dự án và lựa chọn nhà thầu.

Nhiều nội dung điều chỉnh quy mô, danh mục đầu tư được thực hiện nhưng hồ sơ chưa chứng minh đầy đủ cơ sở pháp lý và tính cần thiết. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ở một số gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị bộc lộ nhiều thiếu sót, vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Bệnh viện Chân Mây có tổng mức đầu tư hơn 169,5 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành quyết toán vốn đầu tư. Ảnh: Ngọc Văn

Đáng chú ý, kết luận thanh tra còn chỉ ra tình trạng lập khống hoặc lập chưa đầy đủ một số chứng từ bàn giao, hướng dẫn sử dụng thiết bị; hồ sơ quản lý nhiều gói thầu thiếu chặt chẽ, không bảo đảm theo quy định lưu trữ hồ sơ đầu tư công.

Mua sắm không gắn với nhu cầu sử dụng

Đây là nội dung gắn trực tiếp với những gì Báo Tiền Phong từng phản ánh từ năm 2022. Theo Thanh tra TP. Huế, nhiều thiết bị y tế được mua sắm nhưng không xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế hoặc không có đủ điều kiện để vận hành sau khi đầu tư. Hệ quả là thiết bị được mua về nhưng không khai thác hoặc khai thác rất hạn chế trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Theo cơ quan thanh tra, nhiều thiết bị y tế tại Bệnh viện Chân Mây được mua sắm không xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế hoặc không có đủ điều kiện để vận hành sau khi đầu tư. Ảnh: Ngọc Văn

Kết luận thanh tra còn xác định từ khi bệnh viện đi vào hoạt động đến nay, công trình không khai thác hết công suất thiết kế. Nhiều hạng mục công trình bị bỏ trống trong thời gian dài.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bệnh viện Chân Mây không khai thác hết công suất thiết kế. Ảnh: Ngọc Văn

Một điểm đáng chú ý khác trong kết luận thanh tra, đó là cơ quan chức năng xác định một số nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự do gây lãng phí ngân sách nhà nước và đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan chức năng để tiếp tục xem xét theo quy định.

Thanh tra TP. Huế đồng thời kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ; yêu cầu khắc phục các tồn tại về hồ sơ, tài chính, tài sản công và hoàn thiện các thủ tục quyết toán còn tồn đọng.