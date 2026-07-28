Vụ dân 'tố' bị gây khó khi cấp sổ đỏ ở Lâm Đồng: UBND phường La Gi báo cáo gì?

TPO - Sau 3 cuộc xác minh độc lập, UBND phường La Gi kết luận không có căn cứ xác định cán bộ phường yêu cầu người dân nộp giấy khai sinh của cha hoặc giấy khai sinh, giấy kết hôn của mẹ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Ba cuộc xác minh làm rõ sự thật

Ngày 27/7, bà Đặng Thị Hồng Lâm - Chủ tịch UBND phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả xác minh phản ánh của người dân liên quan việc bị yêu cầu bổ sung giấy tờ khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sau khi một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND phường La Gi đã tổ chức 3 cuộc xác minh độc lập với người phản ánh, các đơn vị chuyên môn và lực lượng công an để làm rõ nội dung vụ việc.

Người phản ánh trong clip được xác định là ông Hoàng Bá Trung, trú tại phường La Gi.

Sau khi xác minh, ông Trung đã tự nguyện gỡ bài viết, video trên facebook và cam kết đăng tải nội dung đính chính để phản ánh đúng bản chất sự việc.

Theo UBND phường La Gi, tại buổi làm việc đầu tiên vào chiều 24/7 với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị cùng tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thiện 1, ông Trung cho biết trong quá trình thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, ông được yêu cầu bổ sung giấy khai sinh của cha, giấy khai sinh và giấy kết hôn của mẹ, đồng thời bổ sung giấy khai sinh của bản thân.

Tuy nhiên, ông Trung không xác định được thời điểm xảy ra sự việc cũng như không cung cấp được tên cán bộ đã đưa ra yêu cầu này.

Tại cuộc làm việc thứ 2 vào sáng 25/7, UBND phường La Gi phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị rà soát toàn bộ dữ liệu tiếp nhận hồ sơ.

Kết quả tra cứu cho thấy từ ngày 1-24/7, ông Trung không thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi, gồm các thủ tục tặng cho, thừa kế hoặc cấp sổ đỏ.

Qua kiểm tra hồ sơ điện tử, từ ngày 15-17/7, ông Trung và mẹ chỉ thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch, gồm cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và trích lục bản sao giấy khai sinh. Toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết trước thời hạn, không phát hiện dấu hiệu gây phiền hà, sách nhiễu hay kéo dài thời gian xử lý.

Dữ liệu trên phần mềm công chứng, chứng thực cũng thể hiện ngày 17/7, ông Trung và mẹ thực hiện 2 giao dịch tại các văn phòng công chứng trên địa bàn gồm hủy hợp đồng ủy quyền và hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất.

Trong cuộc xác minh thứ 3 do Công an phường La Gi thực hiện, ông Trung cho biết ngày 15/7, khi đến Văn phòng công chứng Phước Hội lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, ông được hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bản thân và mẹ.

Quá trình kiểm tra hồ sơ, văn phòng công chứng phát hiện dữ liệu hộ tịch của ông Trung không thống nhất với giấy khai sinh gốc của mẹ do sai lệch về họ tên và năm sinh. Vì vậy, ông được hướng dẫn liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi để thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch nhằm thống nhất thông tin giữa các giấy tờ.

Người đăng video gỡ bài, đính chính

Theo UBND phường La Gi, do chưa hiểu nguyên nhân phát sinh sai lệch dữ liệu hộ tịch, tối 16/7, ông Trung quay video và đăng tải lên facebook để chia sẻ sự việc, đồng thời mong nhận được tư vấn từ cộng đồng mạng về cách hoàn tất hồ sơ.

Làm việc với cơ quan công an, ông Trung cho biết việc đăng tải xuất phát từ bức xúc cá nhân và mong muốn được hướng dẫn giải quyết hồ sơ, không nhằm quy kết trách nhiệm hoặc phản ánh sai sự thật đối với bất kỳ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào.

Video do một tài khoản trên mạng xã hội facebook đăng lại thu hút gần 26.000 like, cùng hàng nghìn lượt bình luận.

Sau khi được giải thích nguyên nhân vụ việc và thông báo kết quả xác minh, ông Trung thống nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công phường La Gi đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định và không có biểu hiện gây phiền hà. Ông cũng tự nguyện gỡ bài viết, video trên Facebook và cam kết đăng tải nội dung đính chính để phản ánh đúng bản chất sự việc.

Từ kết quả của 3 cuộc xác minh, UBND phường La Gi kết luận trong thời gian từ ngày 1-24/7, ông Trung và bà L.T.D (mẹ ông Trung) không thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đối với các thủ tục hộ tịch, việc tiếp nhận và giải quyết đều được thực hiện đúng quy định, trả kết quả trước thời hạn.

Lãnh đạo UBND phường La Gi cũng khẳng định không có căn cứ xác định công chức yêu cầu ông Trung nộp giấy khai sinh của cha hoặc giấy khai sinh, giấy kết hôn của mẹ để làm sổ đỏ như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.