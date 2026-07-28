Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

TPO - Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội.
Tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.