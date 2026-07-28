Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Trường Phong - Như Ý

TPO - Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

tp-287hctd3.jpg
tp-287hctd8.jpg
tp-287hctd12.jpg
Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, dự đại hội.
tp-287hctd10.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự đại hội.
tp-287hctd16.jpg
tp-287hctd17.jpg
tp-287hctd11.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc đại hội.
tp-287hctd131.jpg
tp-287hctd22.jpg
tp-287hctd23.jpg
Tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đại hội suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
tp-287hctd.jpg
tp-287hctd1.jpg
Các đại biểu dự đại hội.
tp-287hctd4.jpg
tp-287hctd5.jpg
tp-287hctd7.jpg
tp-287hctd6.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại phần mở đầu đại hội.
Trường Phong - Như Ý
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam #Hội Chữ thập đỏ Việt Nam #Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam #Suy tôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe