Bước ngoặt khó ngờ trong thái độ của Tổng thống Trump với Ukraine

TPO - Trong hơn 1 năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nói trong trao đổi riêng với các cố vấn rằng Ukraine đang thua trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskyy thăm căn cứ hải quân Hoàng gia Anh tại Portsmouth, ngày 27/7. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, Tổng thống Trump thể hiện sự lạc quan mới về Ukraine và Tổng thống Volodymir Zelensky, những người từng trao đổi trực tiếp với ông cho biết. Theo những người này, ông Trump đặc biệt ấn tượng với quyết tâm của ông Zelensky khi Ukraine đưa cuộc chiến ngày càng sâu vào lãnh thổ Nga.

Thay đổi này diễn ra sau nhiều cuộc gặp bên lề các hội nghị quốc tế, nơi ông Zelensky nỗ lực giành thiện cảm của ông Trump. Theo các nguồn tin, đây là một phần trong chiến dịch phối hợp của các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Tổng thống Trump cũng ngày càng ngưỡng mộ ngành công nghiệp máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, đặc biệt là khả năng đối phó với các loại UAV mà quân đội Mỹ cũng đang phải đối mặt trong cuộc chiến với Iran.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nói rằng ông Trump luôn đánh giá cao những người chiến thắng, và theo góc nhìn của ông, ông Zelensky ngày càng giống một người chiến thắng.

“Chúng tôi thực sự đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Thật khó tin phải không?”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với ông Zelensky, người từng có quan hệ tưởng như không thể hàn gắn với ông Trump. Năm ngoái, ông Trump gọi ông Zelensky là “nhà độc tài”, chỉ trích năng lực lãnh đạo của ông và công khai khiển trách ông trong cuộc gặp căng thẳng tại Phòng Bầu dục. Chỉ vài ngày sau cuộc gặp, ông Trump đã đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự và chia sẻ tình báo cho Ukraine.

Phép thử tiếp theo cho mối quan hệ này sẽ diễn ra vào ngày 28/7, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington - lần đầu tiên kể từ tháng 10/2025. Ông Zelensky tới Washington để dự tang lễ Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, sau đó thăm Nhà Trắng.

Sự coi trọng mới của ông Trump dành cho ông Zelensky có kéo dài hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Những người thân cận với Tổng thống Trump lưu ý rằng quan điểm của ông có thể thay đổi rất nhanh, đồng thời cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đây từng nhiều lần thuyết phục thành công ông Trump cũng như một số trợ lý của ông.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống Trump và đội ngũ trợ lý của ông vẫn cam kết đóng vai trò mang tính xây dựng, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thông qua đối thoại với cả hai bên. Theo quan chức này, ông Trump vẫn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump theo đuổi chủ trương hạn chế can dự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài và luôn hoài nghi về Ukraine. Ông từng tuyên bố có thể chấm dứt cuộc chiến trong vòng 24 giờ, nhưng sau đó thừa nhận thất vọng vì chưa thể thực hiện điều đó.

Đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump cho rằng ông Zelensky chưa thể hiện sự trân trọng đầy đủ đối với sự hỗ trợ của Mỹ. Quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo đã bộc lộ công khai trước truyền thông, trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục vào tháng 2/2025.

Sự cố này đã khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, triển khai nỗ lực suốt nhiều tháng nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai bên.

Các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá, Tổng thống Putin vẫn chưa từ bỏ mục tiêu chiến lược là khuất phục Ukraine, bất chấp những tổn thất nặng nề trên chiến trường và các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã vươn tới tận Siberia.

Theo quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, ban đầu ông Trump tin rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng áp đảo Ukraine. Tuy nhiên, hiện nay ông nhìn nhận ông Putin theo hướng kém tích cực hơn. Ông Trump đã nhiều lần nói với nhà lãnh đạo Nga rằng ông muốn cuộc chiến kết thúc do thương vong quá lớn của cả hai phía.

UAV và những vận động hậu trường

Quan điểm của ông Trump về cuộc chiến cũng chịu ảnh hưởng từ những nguồn ít truyền thống hơn. Tháng trước, ông có cuộc gặp võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Ukraine Oleksandr Usyk tại Phòng Bầu dục, trước sự kiện UFC tổ chức ở Nhà Trắng. Theo những người nắm được nội dung cuộc gặp, ông Usyk nói với ông Trump rằng người Ukraine là những chiến binh và là những người chiến thắng.

Ông Usyk tặng ông Trump chiếc găng tay quyền Anh có chữ ký, và cả hai cùng chia sẻ sự ngưỡng mộ huyền thoại Muhammad Ali - người có cùng ngày sinh với ông Usyk. Võ sĩ người Ukraine cũng kể về việc gia đình mình từng phải hứng chịu các cuộc tấn công tại Kiev. Có lúc, ông Trump hỏi người Nga và người Ukraine khác nhau ở điểm nào. Usyk chỉ vào đầu rồi vào tim mình, nói rằng sự khác biệt nằm ở đó.

Gần đây, ông Trump cũng trao đổi nhiều lần qua điện thoại với nhà hoạt động cánh hữu Laura Loomer - người từng chỉ trích Ukraine nhưng đã thay đổi quan điểm sau chuyến thăm Kiev và có cuộc phỏng vấn ông Zelensky. Bà Loomer cho biết bà hiện coi ông Zelensky là “nhà lãnh đạo thời chiến” cũng như “đồng minh thiết yếu”.

Trong cuộc phỏng vấn với bà Loomer, ông Zelensky kể về bước ngoặt trong quan hệ với ông Trump khi hai người có cuộc gặp riêng tại Vatican, bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis năm ngoái. Ông Zelensky gọi đó là thời khắc lịch sử, khi hai nhà lãnh đạo “đã thay đổi mối quan hệ chỉ sau 15-20 phút”. Ông cho biết đã nhấn mạnh với ông Trump về những tổn thất sinh mạng sẽ tiếp tục xảy ra nếu không đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Âu khác, trong đó có Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, cũng thường xuyên trao đổi với ông Trump về lợi ích của việc tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Trong bữa tối riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO đầu tháng này, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham khen ngợi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đồng thời vận động chính quyền ủng hộ dự luật trừng phạt và áp thuế với Nga mà ông thúc đẩy tại Quốc hội. Sau đó, Nhà Trắng đã phát tín hiệu ủng hộ phiên bản sửa đổi của dự luật.

Tại hội nghị, ông Trump thông báo Mỹ sẽ xem xét cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Kiev trong lĩnh vực sản xuất UAV.

Sau mấy năm chiến sự, Ukraine đã vươn lên trở thành cường quốc về UAV quân sự. Theo số liệu của Chính phủ Ukraine, nước này đã tăng sản lượng từ khoảng 5.000 UAV năm 2022 lên tới hàng triệu chiếc trong năm 2026. Tận dụng UAV đã giúp Kiev đảo ngược cục diện chiến trường, cho dù Nga có ưu thế vượt trội về nhân lực và năng lực công nghiệp.

Theo các quan chức chính quyền am hiểu quan điểm của Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự ấn tượng với cách Ukraine sử dụng UAV. Quân đội Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chặn các UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất, đối phó với chính những loại vũ khí mà quân đội Mỹ và các đồng minh hiện cũng đang đối mặt tại Trung Đông, trong bối cảnh nguồn dự trữ tên lửa phòng không ngày càng suy giảm.

Cuối tuần qua, Ukraine tấn công các tàu vận chuyển vũ khí từ Iran sang Nga qua biển Caspi, thể hiện năng lực mới trong việc đánh trúng tuyến tiếp vận quan trọng của Tehran với đối tác quân sự chủ chốt. Hành động này có thể càng khiến ông Trump đánh giá cao năng lực tác chiến của Ukraine.