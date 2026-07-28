Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Triệu tập người cha dượng đánh tím mặt con riêng của vợ

Tiền Lê

TPO - Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đã triệu tập người cha dượng để xác minh, làm rõ vụ việc cháu bé 3 tuổi nghi bị người này bạo hành.

Ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đang xác minh việc cháu N.H.M.K. (3 tuổi, trú thôn Tân Lạc) nghi bị cha dượng bạo hành dẫn đến phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/7, một tài khoản facebook đăng hình ảnh cháu K. với nhiều vết thương ở vùng mặt, bầm tím, cùng các vết xước nghi do bị đánh. Tài khoản facebook cho rằng, người cha dượng thường xuyên ăn nhậu nên đánh đập con riêng của vợ.

tien-phong.png
Cháu K. và mẹ đang ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai.

Nắm thông tin trên, Công an xã Bàu Cạn vào cuộc xác minh. Bước đầu, công an xác định vụ việc xảy ra tại thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn, cháu bé bị cha dượng đánh vào ngày 26/7 sau khi uống rượu bia.

Trưa 27/7, cháu K. đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai với các vết thương ở phần mềm và biểu hiện buồn nôn, nôn ói, chẩn đoán chấn động não. Sau khi được thăm khám, điều trị, hiện cháu K. đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

Công an xã Bàu Cạn đang triệu tập người cha dượng và làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tiền Lê
#bạo hành #Gia Lai #bảo vệ trẻ em #bệnh viện #bạo hành gia đình #công an #xã Bàu Cạn #điều tra #đánh trẻ em #cha dượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe