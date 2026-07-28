Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước.

Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả phiên làm việc thứ nhất của đại hội (ngày 27/7). Theo đó, đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, bầu 85 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo.



Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu 20 người vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh lãnh đạo hội, bầu ban kiểm tra và lãnh đạo ban kiểm tra.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hai Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, gồm: Ông Nguyễn Sỹ Trường (chuyên trách) và bà Lê Nữ Thuỳ Dương (không chuyên trách).