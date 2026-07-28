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Xã hội

Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Trường Phong - Như Ý

TPO - Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 28/7, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức phiên khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước.

Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả phiên làm việc thứ nhất của đại hội (ngày 27/7). Theo đó, đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, bầu 85 người vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã bầu 20 người vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh lãnh đạo hội, bầu ban kiểm tra và lãnh đạo ban kiểm tra.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hai Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, gồm: Ông Nguyễn Sỹ Trường (chuyên trách) và bà Lê Nữ Thuỳ Dương (không chuyên trách).

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo sinh năm 1975, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Bà có nhiều năm công tác tại tỉnh Bến Tre (cũ), từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Bí thư thường trực rồi Bí thư Huyện ủy Chợ Lách; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2025, bà giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ tháng 10/2025, bà giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trường Phong - Như Ý
#Hội Chữ thập đỏ Việt Nam #Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam #Đỗ Thị Thu Thảo

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