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Xã hội

Quảng Ninh truy quét tàu cá khai thác tận diệt mùa sinh sản

Hoàng Dương

TPO - Quảng Ninh đang mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý nghiêm các tàu cá bất chấp quy định, sử dụng giã cào, kích điện, cào đáy bằng khung thép và nhiều ngư cụ cấm để tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Liên tiếp phát hiện tàu cá sử dụng ngư cụ cấm

Theo Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, từ tháng 3 đến tháng 7 hằng năm là giai đoạn nguồn lợi thủy sản ở các ngư trường miền Bắc phát triển mạnh, trong đó từ tháng 4 đến tháng 7 là cao điểm mùa sinh sản của nhiều loài cá, tôm. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều hành vi khai thác tận diệt.

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Đội Cảnh sát đường thủy kiểm tra phát hiện 04 phương tiện tàng trữ giã cào dùng để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển Cái Chiên, Quảng Ninh.

Qua công tác theo dõi, lực lượng chức năng ghi nhận một số tàu cá sử dụng các nghề cấm như cào nhuyễn thể bằng lồng sắt, te xiệp, lưới kéo kết hợp ánh sáng... để tận thu nguồn lợi thủy sản. Đáng chú ý, tại vùng vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long còn xuất hiện tàu khai thác ngao, ốc điếu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái tầng đáy và đa dạng sinh học biển.

Để ngăn chặn tình trạng trên, các lực lượng chức năng liên tục tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Ngày 11/5/2026, tại vùng biển Cái Chiên, Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện 4 phương tiện tàng trữ 4 bộ giã cào, là ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản. Chủ các phương tiện đều là người Quảng Ninh, đồng thời trực tiếp điều khiển tàu. Lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng 60 triệu đồng.

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Bộ giã cào các tàu cá dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Tiếp đó, ngày 26/5, Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 5 tàu cá hoạt động tại vùng biển Cái Chiên đều mang theo cào đáy bằng khung thép. Các phương tiện vi phạm gồm tàu QN-50030-TS của ông Lê Đình Vượt (SN 1983); tàu QN-1167-TS của ông Dương Văn Hiệp (SN 1988); tàu QN-90394-TS của ông Vũ Văn Nam (SN 1987); tàu QN-80001-TS của ông Bùi Huy Hướng (SN 1990) và tàu QN-80070-TS của ông Phạm Tùng Bách (SN 1990). Hiện hồ sơ vụ việc đang được hoàn thiện để xử lý theo quy định.

Trong ba ngày từ 25 đến 27/6, Đội Cảnh sát đường thủy tiếp tục phát hiện thêm 5 phương tiện tàng trữ ngư cụ cấm và thiết bị kích điện để khai thác thủy sản trái phép, gồm 2 bộ giã cào và 3 bộ kích điện. Toàn bộ phương tiện đã bị tạm giữ để xác minh, xử lý.

Điều tra dấu hiệu tháo thiết bị giám sát hành trình để khai thác trái phép

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất được phát hiện trong thời gian gần đây xảy ra ngày 14/7 tại vùng biển đặc khu Cô Tô.

Đoàn kiểm tra của Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng Thanh Lân phát hiện một bè mảng gỗ, xốp không có số đăng ký neo đậu trên biển.

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Lực lượng chức năng phát hiện thiết bị kích điện dùng tận diệt hải sản.

Kiểm tra trên bè, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ngư cụ cấm cùng 9 thiết bị nghi là thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Qua đối chiếu dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của Trung ương và cơ sở dữ liệu VNFishbase, bước đầu xác định 7 thiết bị thuộc các tàu cá TH-91087-TS, TH-93832-TS, TH-92535-TS, TH-91758-TS, TH-92660-TS, TH-93286-TS và TH-91946-TS. Hai thiết bị còn lại chưa xác định được chủ phương tiện do không có tín hiệu.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Trần Xuân Trọng, người quản lý bè mảng, đưa toàn bộ phương tiện cùng tang vật về Hạ Long để phục vụ công tác xác minh.

Theo ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, nếu kết quả điều tra xác định có hành vi quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm phục vụ khai thác thủy sản trái quy định theo Khoản 1, Điều 8 Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đơn vị đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

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Đồn biên phòng đảo Trần tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Theo ông Đinh Công Hiển, Trưởng phòng Kiểm ngư, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, đội tàu khai thác hoạt động từ vùng lộng trở vào ven bờ hiện chiếm số lượng lớn và có vai trò quyết định đối với hiệu quả công tác chống khai thác IUU của địa phương. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Từ nay đến hết tháng 9, trùng với mùa sinh sản thứ hai trong năm của nhiều loài thủy sản, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển, tập trung vào đội tàu khai thác gần bờ nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác tận diệt, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #tàu cá #khai thác trái phép #bảo vệ thủy sản #kiểm tra biển #ngư cụ cấm #tuần tra biển #truy quét #IUU

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