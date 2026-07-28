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Xã hội

Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Quốc Nam

TPO - Tại kỳ họp HĐND tỉnh Cao Bằng, ông Lương Tuấn Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Chuyên đề) xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng chủ trì kỳ họp.

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HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng - Phan Thăng An đề nghị các đại biểu HĐND phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Các đại biểu cần tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, khách quan và có tính xây dựng, bảo đảm các nghị quyết được thông qua thực sự đúng quy định của pháp luật, sát yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện.

Trong bối cảnh tỉnh Cao Bằng đang tập trung tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ, mỗi quyết nghị của HĐND không chỉ giải quyết yêu cầu của hiện tại mà còn góp phần định hình không gian phát triển của Cao Bằng trong những năm tới. Đó cũng là trách nhiệm chính trị của mỗi đại biểu trước cử tri và nhân dân, đồng thời là yêu cầu đặt ra đối với chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trình bày Tờ trình số 2558 ngày 21/7/2026 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 do được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, HĐND tỉnh Cao Bằng xem xét bầu bổ sung chức danh trên đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Kết quả kiểm phiếu 100% đại biểu có mặt tán thành bầu ông Lương Tuấn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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Chân dung ông Lương Tuấn Hùng, tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Cũng trong kỳ họp, HĐND tỉnh Cao Bằng thực hiện quy trình và biểu quyết nhất trí 100% cho thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lưu Công Hữu - nguyên Giám đốc Sở Tài chính, bà Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Xuân Tùng - nguyên Giám đốc Sở Công Thương, ông Hà Ngọc Tú - nguyên Chánh thanh tra tỉnh do chuyển công tác khác.

Quốc Nam
#Cao Bằng #UBND #Phó chủ tịch #Lương Tuấn Hùng #HĐND #Giám đốc Sở Xây dựng #kiện toàn nhân sự #HĐND tỉnh Cao Bằng #UBND tỉnh Cao Bằng

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