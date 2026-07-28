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Pháp luật

Truy tố bị can Đoàn Bảo Châu vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hoàng An

TPO - Bị can Đoàn Bảo Châu bị cáo buộc phát tán phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook và 1 video phỏng vấn có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Phát tán các video có nội dung xuyên tạc, vu khống

Ngày 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Bảo Châu (58 tuổi, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Cơ quan truy tố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vắng mặt bị can Châu do người này đang bỏ trốn. bị truy nã.

Theo cáo trạng, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến. Nguồn tin xác định bị can Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" và tài khoản Facebook "Chau Doan" với nội dung bị cho là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý, có dấu hiệu phạm tội.

Đến ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án. Cuối tháng 6 cùng năm đó, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Tuy nhiên, bị can nhanh chóng bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

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Bị can Đoàn Bảo Châu.

Theo hồ sơ, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Bảo Châu nhưng không thu giữ được đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra xác định khoảng năm 2007, bị can Đoàn Bảo Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan". Từ năm 2016 - 2021, Đoàn Bảo Châu đã phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook này và 1 video phỏng vấn Châu được đăng trên kênh YouTube "BBC Tiếng Việt" với tiêu đề "Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc", được ghi hình ngày 20/10/2016.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 6 video nêu trên.

Giám định cũng xác định giọng nói, hình ảnh của người xuất hiện trong cả 6 video là của Đoàn Bảo Châu.

Còn Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xác định các video Châu đăng tải có nội dung "tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" và "xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".

Tòa kêu gọi bị cáo đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, bị can Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình. Tuy nhiên, ông không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, Châu bỏ trốn, Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với bị can tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ bị can. Đồng thời, đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định có đủ căn cứ xác định Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook "Chau Doan".

Trong quá trình sử dụng tài khoản này, ông Châu đã phát trực tiếp các video có nội dung bị cáo buộc tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đoàn Bảo Châu sáng 3/8. Tòa kêu gọi bị cáo ra đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định.

Trên mạng xã hội, Đoàn Bảo Châu tự giới thiệu là nhà văn, võ sư karate. Giữa năm 2017, Đoàn Bảo Châu từng giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores (49 tuổi, người Canada) và bị đối thủ hạ knock-out.

Hoàng An
#Đoàn Bảo Châu #truy tố Đoàn Bảo Châu #Chống phá Nhà nước #Truy tố Chau Doan

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