Việt Nam giành 4 huy chương vàng Toán học quốc tế

Với 24 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn, các đại diện của Việt Nam tham dự MIMC 2026 đã giành 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 giải khuyến khích.

Kỳ thi Toán học Quốc tế (International Mathematics Competition - IMC) là một sân chơi Toán học hằng năm dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS. Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ (Mongolia IMC - MIMC 2026) từ ngày 22/7-27/7 với sự góp mặt của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các học sinh của Việt Nam tại MIMC 2026. Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, Quỹ Phát triển Giáo dục IEG (IEG Foundation) là đơn vị đại diện duy nhất được Ủy ban IMC Quốc tế ủy quyền tuyển chọn, tập huấn và điều phối đội tuyển tham dự vòng quốc tế.

Trải qua 2 vòng thi cam go, IEG Foundation đã thành lập 6 đội thi với 24 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện Việt Nam tham dự MIMC 2026.

Nguyễn Xuân Đức Minh (bên phải), Trường Tiểu học Archimedes Academy - Hà Nội, chủ nhân của một trong bốn Huy chương Vàng tại MIMC 2026. Ảnh: Gia đình cung cấp

Kết quả, đoàn Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng gồm các học sinh: Nguyễn Xuân Đức Minh, Trường Tiểu học Archimedes Academy - Hà Nội; Dư Hoàng Minh và Trương Mạnh Quân, Trường THCS & THPT Newton - Hà Nội; Tạ Minh Quang, Trường TH, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai - Hà Nội.

Đoàn cũng giành 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng, 2 giải khuyến khích.