PGS.TS. Nguyễn Gia Như được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc ĐH Duy Tân

Đại học (ĐH) Duy Tân vừa công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Gia Như - Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính & Trí tuệ Nhân tạo (SCA) giữ chức Phó Giám đốc ĐH Duy Tân, bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn Nhà trường đẩy mạnh chiến lược phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, đại học AI, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số.

Với nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo (AI), cùng nhiều năm tham gia quản lý đào tạo và nghiên cứu ở bậc đại học và sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Gia Như được kỳ vọng sẽ góp phần dẫn dắt các chương trình hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực số và đưa Trí tuệ Nhân tạo (AI) trở thành động lực đổi mới trong giáo dục đại học tại Duy Tân.

TS. Lê Nguyên Bảo - Giám đốc ĐH Duy Tân trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ĐH Duy Tân cho PGS.TS. Nguyễn Gia Như

Là một trong những chuyên gia công nghệ gắn bó lâu năm với ĐH Duy Tân, PGS.TS. Nguyễn Gia Như đã tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, An toàn Thông tin và gần đây là Trí tuệ Nhân tạo (AI) của nhà trường. Những chương trình này đã đưa hàng nghìn Cử nhân ra thị trường lao động và được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao.

Cùng với đồng nghiệp, ông cũng góp phần đưa khối ngành Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin của DTU vào các bảng xếp hạng quốc tế, tiêu biểu là vị trí 144 thế giới theo QS World University Rankings by Subject 2026. Với một trường đại học tư thục hay ngoài công lập, đây là kết quả khó đạt được nếu nhìn từ bối cảnh của một thập kỷ trước.

Ở phạm vi quốc gia, PGS.TS. Nguyễn Gia Như có nhiều đóng góp trong các vai trò:

- Phó Chủ tịch FISU Việt Nam, Câu lạc bộ các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo Công nghệ Thông tin,

- Phó Chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia An ninh Mạng Việt Nam (Visecurity),

- Thành viên Hội đồng Tư vấn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Máy tính và Công nghệ Thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo, hay

Thành viên các đề án phát triển nguồn nhân lực An toàn Thông tin/An ninh Mạng của Bộ Khoa học Công nghệ.

PGS.TS. Nguyễn Gia Như - Phó Giám đốc kiêm Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính & Trí tuệ Nhân tạo (SCA), DTU

Trong thời gian gần đây, PGS.TS. Nguyễn Gia Như là một trong những gương mặt tích cực tham gia triển khai chiến lược hợp tác quốc tế của ĐH Duy Tân trong lĩnh vực AI. Cùng đoàn công tác của nhà trường đến làm việc tại Trung Quốc vào tháng 4/2026, ông đã tham gia các hoạt động kết nối với các trường đại học và tập đoàn công nghệ lớn hướng tới việc xây dựng các chương trình hợp tác về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và đồng phát triển hệ sinh thái AI, cụ thể:

- với Alibaba Cloud: gắn kết đào tạo AI với hạ tầng điện toán đám mây thực tế,

- với Chengdu Minto Technology: xây dựng phòng thí nghiệm chung AI Agents và phát triển các hệ thống AI Agents hỗ trợ giảng dạy và quản trị đại học,

- với UBTech: phát triển hệ sinh thái AI - Robotics, đưa Trí tuệ Nhân tạo (AI) từ lý thuyết vào các không gian thực hành tích hợp có robot tương tác,

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Chuỗi hợp tác này hướng tới mô hình hợp tác doanh nghiệp không chỉ ở việc tiếp nhận công nghệ mà còn đồng kiến tạo tri thức, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung và phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.

PGS.TS. Nguyễn Gia Như (ảnh bên phải) ký kết với ông Mr. Qiu Hong - Giám đốc đối ngoại Công ty Công nghệ Chengdu Minto - doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc về các giải pháp AI Agent

Song song với công tác hợp tác quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Gia Như cũng là một trong những “hạt nhân” chủ chốt trong các hoạt động phổ cập AI cho ĐH Duy Tân và cộng đồng. Từ năm 2024, PGS.TS. Nguyễn Gia Như đã triển khai tập huấn AI cho trên 1.500 lượt cán bộ, giảng viên ĐH Duy Tân, đồng thời tập huấn các chuyên đề AI cho khối cán bộ Phường, Xã thuộc UBND Tp. Đà Nẵng, cho lực lượng Y tế, Giáo dục khu vực Đà Nẵng và miền Trung Tây Nguyên.

Hành trình phổ cập AI cho 100.000 người Việt tại miền Trung góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng cho Kỷ nguyên Số

Mới đây, ĐH Duy Tân đã phối hợp với STEAM for Vietnam, Google và các đối tác phát động chương trình "AI for Impact 2026", khởi động hành trình phổ cập kỹ năng AI cho 100.000 người Việt tại miền Trung Việt Nam. Chương trình hướng tới phổ cập kiến thức và kỹ năng AI cho nhiều nhóm đối tượng, từ sinh viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên y tế đến doanh nghiệp và cộng đồng, giúp người học khai thác hiệu quả các công cụ AI một cách an toàn và có trách nhiệm. Đây được xem là một trong những sáng kiến có quy mô lớn nhằm góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền Kinh tế Số và thúc đẩy Chuyển đổi Số tại khu vực miền Trung.

Việc bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Gia Như giữ cương vị Phó Giám đốc ĐH Duy Tân diễn ra trong giai đoạn nhà trường đang đẩy mạnh chiến lược phát triển theo mô hình Đại học Nghiên cứu và “Đại học AI”, lấy Trí tuệ Nhân tạo (AI), Chuyển đổi Số và Hợp tác Quốc tế làm những trụ cột chính.

Cán bộ, giảng viên của Trường Khoa học Máy tính & Trí tuệ Nhân tạo (SCA) đồng lòng và quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đưa AI trở thành thế mạnh chiến lược của ĐH Duy Tân

PGS.TS. Nguyễn Gia Như chia sẻ: "Tôi tin rằng Trí tuệ Nhân tạo (AI) sẽ là một trong những nền tảng quan trọng định hình giáo dục đại học trong thập niên tới. Trên cương vị mới, tôi mong muốn cùng tập thể ĐH Duy Tân thúc đẩy các chương trình đào tạo liên ngành, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và đưa các công nghệ AI đến gần hơn với người học, doanh nghiệp và cộng đồng. Mục tiêu trong thời gian tới của ĐH Duy Tân không chỉ là đào tạo những người biết sử dụng các công cụ AI mà còn bồi dưỡng một thế hệ mới có năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ và AI, phát triển các sản phẩm và giải pháp ứng dụng có AI hỗ trợ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội."