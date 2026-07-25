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Giáo dục

Thủ khoa FPT Arena Multimedia nhận được học bổng Aptech Ambassador Awards 2026

P.V

Vừa được vinh danh là Thủ khoa ngành Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện năm 2026 tại Viện Đào tạo Quốc tế FPT, Trần Gia Bảo tiếp tục được trao học bổng Aptech Ambassador for Excellence – giải thưởng vinh danh những cá nhân học tập xuất sắc và bền bỉ theo đuổi đam mê sáng tạo.

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Trần Gia Bảo vinh dự nhận học bổng Aptech Ambassador Awards 2026

Aptech Ambassador for Excellence tôn vinh những sinh viên truyền cảm hứng

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Aptech Global, chương trình Aptech Ambassador Awards 2026 được tổ chức nhằm tôn vinh những sinh viên tiêu biểu trong hệ thống Aptech trên toàn cầu. Trong đó, học bổng Aptech Ambassador for Excellence được trao cho những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc, tinh thần cầu tiến và hành trình phát triển tạo sức lan tỏa tích cực đến cộng đồng.

Học bổng hướng đến việc ghi nhận những người trẻ kiên trì theo đuổi mục tiêu, chủ động học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đồng thời, đây cũng là hoạt động đánh dấu cột mốc 40 năm phát triển của Aptech Global, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về học tập và phát triển nghề nghiệp.

Năm 2026, Trần Gia Bảo, Thủ khoa ngành Thiết kế Mỹ thuật tại FPT Arena Multimedia TP.HCM, là một trong những gương mặt được trao Aptech Ambassador for Excellence. Giải thưởng gồm chứng nhận do Aptech Global cấp cùng phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Chia sẻ về dấu mốc này, Gia Bảo cho biết giải thưởng là sự ghi nhận ý nghĩa dành cho những nỗ lực trong suốt quá trình học tập. Bạn xem đây là động lực để tiếp tục trau dồi chuyên môn, theo đuổi lĩnh vực thiết kế và lan tỏa tinh thần học hỏi đến các bạn trẻ cùng đam mê sáng tạo.

Tư duy làm nghề giúp Trần Gia Bảo tạo dấu ấn trong môi trường sáng tạo

Danh hiệu Thủ khoa và học bổng Aptech Ambassador for Excellence là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong suốt thời gian theo học tại FPT Arena Multimedia.

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Trần Gia Bảo - Thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế Mỹ thuật đa Phương tiện khóa 2026

Yêu thích sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, Gia Bảo lựa chọn theo đuổi lĩnh vực Multimedia và từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn thông qua các học phần, đồ án và dự án thực tế. Mỗi lần chỉnh sửa sản phẩm dưới sự hướng dẫn của giảng viên đều giúp bạn hoàn thiện tư duy thiết kế, khả năng quan sát và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

Bên cạnh chương trình học, Gia Bảo tích cực tham gia các sân chơi chuyên môn như 100 Hours Creative Marathon để tích lũy trải nghiệm thực tế. Quá trình làm việc cùng đồng đội, xử lý áp lực tiến độ và bảo vệ ý tưởng giúp bạn rèn luyện khả năng thích ứng, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Theo đuổi lĩnh vực 3D, Gia Bảo cũng chủ động tự học, làm chủ các công cụ chuyên môn và áp dụng phương pháp time blocking để cân bằng việc học với các dự án cá nhân. Chính tinh thần học hỏi, sự kiên trì và thái độ chủ động đã góp phần tạo nên dấu ấn của Gia Bảo, đồng thời phản ánh những giá trị mà Aptech Ambassador for Excellence hướng đến.

Môi trường đào tạo nuôi dưỡng năng lực chuyên môn và tinh thần tiên phong

Câu chuyện của Trần Gia Bảo phản ánh định hướng đào tạo của FPT Arena Multimedia trong việc xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, giúp sinh viên phát triển chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng. Thông qua các dự án thực tế, hoạt động trải nghiệm, quá trình xây dựng portfolio và kết nối doanh nghiệp, sinh viên được rèn luyện kỹ năng nghề ngay trong thời gian học tập.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo ra nhiều thay đổi cho ngành công nghiệp sáng tạo, FPT Arena Multimedia chú trọng trang bị tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng cập nhật công nghệ, góp phần giúp sinh viên tự tin đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

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Tại Viện đào tạo Quốc tế FPT, sinh viên học tập với hơn 70% thời lượng thực hành

Là một trong những chương trình đào tạo thuộc Viện Đào tạo Quốc tế FPT, FPT Arena Multimedia theo đuổi mô hình đào tạo gắn với thực tiễn, chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên. Thành tích của Trần Gia Bảo cùng nhiều sinh viên tại các sân chơi chuyên môn là minh chứng cho định hướng này.

Với Gia Bảo, danh hiệu Thủ khoa và học bổng Aptech Ambassador for Excellence là động lực để tiếp tục học hỏi, phát triển nghề nghiệp và theo đuổi những giá trị tích cực trong lĩnh vực thiết kế.

Viện Đào tạo Quốc tế FPT (FPT Academy International)

Website: academy.fpt.edu.vn

Hotline: 077 578 2581

P.V
#FPT Arena #Aptech Ambassador #Gia Bảo #Thiết kế mỹ thuật #Học bổng #Sáng tạo

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