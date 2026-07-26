Những 'thầy cô nhí' gieo kỹ năng sống vùng sâu Nam Tây Nguyên

TPO - Không chỉ mang sách vở hay những phần quà đến vùng khó, 27 học sinh THCS, THPT đến từ TPHCM đã tự gây quỹ, xây dựng giáo án và trực tiếp đứng lớp để dạy kỹ năng sống cho hơn 300 trẻ em tại Lâm Đồng.

Ngày 25/7, tại Giáo sở Tà Năng đã diễn ra buổi tổng kết Chiến dịch hè 2026 ‘Innerverse- Gieo chữ, chạm tâm' do các em học sinh THCS, THPT đến từ TPHCM tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Trại hè là hoạt động trọng điểm thuộc dự án iClass - InnerVerse - CapiCare: Giáo dục đồng đẳng vì sự phát triển bền vững giai đoạn 2024-2027, do em Nguyễn Hoàng Minh Khang, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TPHCM sáng lập.

Minh Khang chia sẻ, chương trình năm nay được mở rộng quy mô từ mô hình dạy hè từng triển khai tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Để thực hiện chiến dịch, 2 tháng trước, các thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, như: bán hàng online, bán quần áo cũ gây quỹ thông qua các phiên chợ Garage sale,...

Trong 4 ngày diễn ra chiến dịch tại Lâm Đồng, các tình nguyện viên đã tổ chức các chuyên đề kỹ năng cho hơn 300 thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt và Giáo sở Tà Năng.

Ba chuyên đề trọng tâm trong chiến dịch gồm "Thủ lĩnh an toàn", "Anh em thấu cảm" và "Chiến binh công nghệ" được thiết kế theo mô hình giáo dục trải nghiệm và lấy học sinh làm trung tâm.

Thay vì nghe giảng một chiều, các em được chia nhóm, xử lý tình huống, đóng vai, thảo luận và tự rút ra bài học. Mỗi học sinh đều được phát cẩm nang tóm tắt nội dung để tiếp tục áp dụng sau khi kết thúc trại hè.

Hà Chi - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trưởng ban Quan hệ công chúng chiến dịch (đeo kính, cầm mic) chia sẻ, những ngày ở xã Tà Năng khép lại nhưng hình ảnh những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt háo hức học hỏi của các em nhỏ vẫn còn đọng mãi.

"Dù còn nhiều khó khăn, các em luôn chăm chú lắng nghe và tham gia rất nhiệt tình. Với mình, đây không chỉ là chuyến đi để sẻ chia mà còn là hành trình giúp bản thân trưởng thành hơn", Hà Chi xúc động nói.

Không chỉ giảng dạy, đoàn còn trao 790 phần quà và 44 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình khó khăn.

Chiến dịch hè 2026 ‘Innerverse- Gieo chữ, chạm tâm' kéo dài từ ngày 20- 28/7 tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Sau khi tổng kết tại Giáo sở Tà Năng, các thành viên tiếp tục lên đường đến với xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục tổ chức trại hè.

Khi được anh chị từ TPHCM về dạy chuyên đề về kỹ năng, các em học sinh tại địa phương rất háo hức. Các em luôn đến đúng giờ và tích cực phát biểu khi tham gia vào bài học. Bản thân tôi là giáo viên cũng phải học hỏi về cách xây dựng chuyên đề kỹ năng sinh động thu hút học sinh", cô Mai Yến - Giáo viên Trường Tiểu học - THCS Tà Năng, chia sẻ.

Dự án tâm lý InnerVerse, do Nguyễn Hoàng Minh Khang (học sinh Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) sáng lập, dưới sự cố vấn chuyên môn của TS Nguyễn Thị Vân, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), chính thức ra mắt cộng đồng vào ngày 2/12/2025.

Quy tụ hơn 20 thành viên là học sinh, du học sinh đến từ nhiều trường như University High School, Học viện Raffles Institution (Singapore), Trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TP. HCM), Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa…, InnerVerse hướng đến xây dựng một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và nâng cao sức khỏe tinh thần.

Năm 2026, dự án triển khai Trại hè tình nguyện “InnerVerse – Gieo Chữ, Chạm Tâm”, mang đến cho học sinh vùng sâu không chỉ những lớp học bổ trợ kiến thức mà còn chuỗi hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, giáo dục đồng đẳng và các sân chơi sáng tạo; góp phần giúp các em tự tin hơn trong học tập, giao tiếp, phát triển bản thân và mạnh dạn nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.