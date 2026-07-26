Những 'thầy cô nhí' gieo kỹ năng sống vùng sâu Nam Tây Nguyên

TPO - Không chỉ mang sách vở hay những phần quà đến vùng khó, 27 học sinh THCS, THPT đến từ TPHCM đã tự gây quỹ, xây dựng giáo án và trực tiếp đứng lớp để dạy kỹ năng sống cho hơn 300 trẻ em tại Lâm Đồng.
Khi được anh chị từ TPHCM về dạy chuyên đề về kỹ năng, các em học sinh tại địa phương rất háo hức. Các em luôn đến đúng giờ và tích cực phát biểu khi tham gia vào bài học. Bản thân tôi là giáo viên cũng phải học hỏi về cách xây dựng chuyên đề kỹ năng sinh động thu hút học sinh", cô Mai Yến - Giáo viên Trường Tiểu học - THCS Tà Năng, chia sẻ.
Dự án tâm lý InnerVerse, do Nguyễn Hoàng Minh Khang (học sinh Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) sáng lập, dưới sự cố vấn chuyên môn của TS Nguyễn Thị Vân, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), chính thức ra mắt cộng đồng vào ngày 2/12/2025.
Quy tụ hơn 20 thành viên là học sinh, du học sinh đến từ nhiều trường như University High School, Học viện Raffles Institution (Singapore), Trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TP. HCM), Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa…, InnerVerse hướng đến xây dựng một không gian an toàn để học sinh được lắng nghe, chia sẻ và nâng cao sức khỏe tinh thần.
Năm 2026, dự án triển khai Trại hè tình nguyện “InnerVerse – Gieo Chữ, Chạm Tâm”, mang đến cho học sinh vùng sâu không chỉ những lớp học bổ trợ kiến thức mà còn chuỗi hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, giáo dục đồng đẳng và các sân chơi sáng tạo; góp phần giúp các em tự tin hơn trong học tập, giao tiếp, phát triển bản thân và mạnh dạn nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai.
Những con số của chiến dịch "InnerVerse - Gieo chữ, chạm tâm"
27 tình nguyện viên là học sinh THCS, THPT tại TPHCM trực tiếp tổ chức và giảng dạy.
Hơn 500 học sinh tại Lâm Đồng, Đắk Lắk tham gia các chuyên đề kỹ năng.
790 phần quà được trao đến học sinh và các gia đình khó khăn.
44 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3 chuyên đề trọng tâm: Thủ lĩnh an toàn, Anh em thấu cảm, Chiến binh công nghệ.
3 địa điểm triển khai: Làng trẻ em SOS Đà Lạt, Giáo sở Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) và xã Cuôr Đăng (tỉnh Đắk Lắk).
Chiến dịch diễn ra từ 20 - 28/7/2026, tiếp nối bằng giai đoạn "Học để hành động" từ 1-31/8/2026 nhằm khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn.