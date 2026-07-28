Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Việt Nam - Campuchia hướng tới kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Bình Giang - Như Ý

TPO - Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7.

tp-br_cam-4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy, hợp tác chặt chẽ giữa hai Quốc hội và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Campuchia. Chuyến thăm cũng nhằm triển khai tích cực các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch CPP Hun Sen và các lãnh đạo khác của Campuchia tới lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm với vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh thành công và kinh nghiệm của Việt Nam trong cải cách kinh tế và tinh gọn bộ máy là những bài học quý trong quá trình phát triển của Campuchia.

tp-br_cam-3.jpg
Hai Chủ tịch Quốc hội xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Như Ý

Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước; đồng thời trao đổi thực chất, hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027), đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ.

tp-br_cam-2.jpg

Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ; tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước; cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.

Bình Giang - Như Ý
#Campuchia #Quan hệ Việt Nam - Campuchia #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe