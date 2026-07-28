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Xã hội

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong tháng 9

Thanh Hiền

TPO - Ngày 28/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho hay đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật.

Riêng năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

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Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng).

Thành phố đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính tại hầu hết nghĩa trang liệt sĩ. Hiện tại, các đơn vị đã khai quật gần 5.000 phần mộ, thu được hơn 2.300 mẫu, trong đó 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y để giám định ADN.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố - yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong tháng 9. Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn trọng điểm, nơi còn nhiều nguồn tin và dấu tích về liệt sĩ.

Ngoài ra tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu bản đồ, khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Tiền Phong đã thông tin tại Hang Đá Sập (xã Hà Nha), đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên vào ngày 13/7. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục tìm kiếm. Đến nay đã cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #lấy mẫu #hài cốt liệt sĩ #Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố  Đà Nẵng

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