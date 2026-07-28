84 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), 84 người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.

Ngày 28/7, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà), khiến hàng chục người phải nhập viện.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, khoảng 9h ngày 27/7, đơn vị nhận được báo cáo từ Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7 với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy. Các trường hợp này được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Hiện đang có 30 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cử đoàn công tác đến hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh ban đầu, tất cả bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung vào sáng 25 và sáng 26/7. Trong 2 ngày này, chủ cơ sở đã bán khoảng 110 ổ bánh mì.

Đến sáng 28/7, ngành y tế ghi nhận 84 trường hợp nhập viện. Đến 14h chiều cùng ngày, còn 37 người đang tiếp tục điều trị, gồm: 7 người tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và 30 người tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tất cả đều có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò thịt nguội, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân.