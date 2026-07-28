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Xã hội

Cục CSGT đề nghị kẻ vạch liền, không cho phép 'mượn' đường ngược chiều để vượt xe

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe tại đoạn đường hẹp, quanh co…

Vừa qua, trong buổi làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục CSGT đề nghị việc tổ chức giao thông mới phải bỏ tư duy cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt xe như hiện nay.

Theo đó, Cục CSGT cho rằng, cần quy định lại về việc vượt xe theo hướng, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại khu vực đường hẹp, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế…

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Hình ảnh xe tải vượt tại nơi đường hẹp gây mất an toàn. Ảnh minh họa.

Cụ thể, việc vượt xe được thực hiện qua chuyển làn đường và đi đúng làn đường cùng chiều hoặc bố trí làn vượt xe.

Để khắc phục ngay những nguy hiểm do vượt xe tại những đoạn đường cong, cua, hẹp, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.

Theo cơ quan chức năng, lái xe điều khiển phương tiện luôn có xu hướng lấn sang làn đường ngược chiều hoặc phần đường (nơi tổ chức giao thông có vạch tim đường dạng đơn, nét đứt - vạch 1.1), không đi về bên phải theo chiều đi của mình. Lâu dần hình thành “thói quen” không muốn đi theo kiểu “xếp hàng”, có xe phía trước cùng chiều là tìm cách vượt. Vượt xe bất chấp quy tắc an toàn, lái xe chỉ tư duy không có biển báo cấm vượt là được vượt.

Việc “vượt ẩu” diễn ra tràn lan ngay tại các quãng đường quanh co, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt (do mưa hoặc tác động khác), vượt khi phía trước tại làn ngược chiều đang có phương tiện chạy tới…

Qua thống kê cho thấy, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do vượt xe mượn làn đường ngược chiều (chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân tai nạn giao thông).

Thanh Hà
#Cấm mượn đường để vượt xe #Vượt xe #Tổ chức giao thông #Vượt xe trên làn đường ngược chiều #Cảnh sát giao thông

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