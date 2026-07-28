Công trình 'thôn số' của tuổi trẻ Thái Nguyên

TPO - Trên mảnh đất lịch sử Làng Quặng (xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) - nơi diễn ra sự hợp nhất của các lực lượng tiền thân Quân đội nhân dân Việt Nam, áo xanh thanh niên ghi dấu ấn với tinh thần xung kích trong chuyển đổi số với công trình “Thôn số” trên hành trình đưa công nghệ, trí tuệ nhân tạo tới cộng đồng.

Quét mã QR, "chạm" vào thế giới thông tin

Những ngày tháng 7 này sôi nổi khí thế thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ xã Bình Yên ghi dấu ấn với công trình thanh niên “Thôn số” ở thôn Làng Quặng.

Nổi bật ở bảng thông tin của thôn là tấm biển thiết kế nổi bật với mã QR và dòng chữ “Hãy quét mã để xem thông tin của thôn”. Bên cạnh đó là những thông điệp như kết nối thông tin nhanh mọi lúc - mọi nơi; tiện ích số phục vụ nhân dân; cộng đồng số đoàn kết -phát triển…

Công trình thanh niên "Thôn số" tại thôn Làng Quặng. Ảnh: ĐX

Xã Bình Yên gồm 14 thôn, quy mô dân số 4.040 hộ với trên 16.200 nhân khẩu; 21 dân tộc anh em cùng chung sống. Đoàn xã hiện có 27 cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc; với hơn 1.400 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên.

Thôn Làng Quặng vốn là địa bàn thuần nông với 198 hộ dân, 878 nhân khẩu. Trước đây, việc tiếp nhận thông tin từ chính quyền thường qua loa phát thanh, các buổi họp thôn, hay nhóm chat nền tảng mạng xã hội...

Tuy nhiên, giờ đây, chỉ cần một thao tác “chạm” và “quét”, hoặc truy cập hệ thống người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin thiết yếu liên quan đến đời sống, sản xuất.

Trao đổi với Tiền Phong, chị Bàn Thị Oanh - Bí thư Đoàn xã Bình Yên cho biết, trong giai đoạn đầu, hệ thống “thôn số” đã tích hợp nhiều nội dung như các quyết định liên quan đến thành lập Chi bộ, thôn Làng Quặng sau sắp xếp, tổ chức lại xóm.

Cùng đó, hệ thống cũng tích hợp danh sách, chức danh và số điện thoại của đội ngũ cán bộ thôn; các tài liệu hướng dẫn về chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp người dân dễ tiếp cận những thông tin thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất.

Theo chị Oanh, điểm nhấn của công trình là tính mở và khả năng cập nhật thường xuyên. Hệ thống không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn được định hướng phát triển thành một kho dữ liệu số của thôn, đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân trong nhiều lĩnh vực.

Đoàn xã Bình Yên sẽ tiếp tục cập nhật, tích hợp toàn bộ nội dung lên hệ thống để người dân có thể tra cứu mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các quy định của cộng đồng dân cư.

"Thôn số" được xây dựng như một cổng thông tin số của thôn, tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng. Người dân có thể tra cứu thông tin cán bộ thôn, quy ước, hương ước, các văn bản tuyên truyền, cập nhật những thông tin cần thiết. Mô hình giúp thông tin được quản lý tập trung, thống nhất, dễ tìm kiếm và có thể cập nhật thường xuyên, thay vì bị phân tán trong nhiều nhóm trên nền tảng xã hội…", chị Oanh nói.

Viết tiếp tinh thần xung kích, tiên phong

Bí thư Đoàn xã Bình Yên Bàn Thị Oanh cho biết, lựa chọn thôn Làng Quặng để triển khai thí điểm công trình gắn liền với truyền thống cách mạng.

Đây là nơi có Đình Làng Quặng diễn ra sự kiện hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay (vào ngày 15/5/1945).

Chị Bàn Thị Oanh "Chúng tôi muốn trên mảnh đất giàu truyền thống ấy, tinh thần tiên phong của cha anh sẽ được người trẻ tiếp nối bằng tinh thần xung kích trong chuyển đổi số" - chị Bàn Thị Oanh nói.

Đoàn xã đã cùng với đoàn viên thanh niên địa phương trực tiếp khảo sát nhu cầu thực tế của người dân, thu thập, số hóa tài liệu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu và hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên nền tảng số.

Trong quá trình thực hiện, đội ngũ “áo xanh” đã giải bài toán về tính tiện ích, dễ sử dụng để phù hợp với điều kiện không ít người dân chưa quen với điện thoại thông minh, các nền tảng số; xây dựng dữ liệu thông tin “đúng - đủ - sạch - sống”.

“Việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của thôn đòi hỏi nhiều thời gian vì phải đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và dễ sử dụng. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, những khó khăn đó từng bước được tháo gỡ. Điều đáng mừng là sau khi được hướng dẫn, người dân rất hào hứng tiếp cận và sử dụng mô hình”, chị Oanh bày tỏ.

Cùng đưa trí tuệ nhân tạo về thôn

Cùng với công trình thanh niên “Thôn số”, trong tháng 7 này, Đoàn xã Bình Yên đã phối hợp kết nối với đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lớp học “Bình dân học vụ số”. Đối tượng tham gia học là bí thư chi bộ, trưởng thôn đến các chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh của nhiều thôn.

Dưới sự hướng dẫn của các "kỹ sư tương lai" đến từ Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Bách khoa, những cán bộ thôn bắt đầu làm quen với ChatGPT, Gemini. Họ học cách đặt câu lệnh (prompt) để AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, lập kế hoạch họp thôn, hay thiết kế một bức ảnh tuyên truyền về vệ sinh môi trường.

Chị Bàn Thị Oanh hào hứng kể, ban đầu, nhiều cô chú còn e ngại, nghĩ AI phức tạp. Nhưng khi thấy chỉ cần “ra lệnh” bằng tiếng Việt, máy tính đã hỗ trợ dự thảo kế hoạch công tác, văn bản, báo cáo hay kịch bản chương trình, thiết kế hình ảnh, video… ai nấy đều hào hứng.

"Lớp học cũng góp phần hình thành thói quen chủ động học tập và ứng dụng công nghệ trong đội ngũ cán bộ cơ sở. Thay vì chỉ sử dụng điện thoại để liên lạc hoặc trao đổi thông tin, nhiều học viên đã bắt đầu khai thác các công cụ số để nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian xử lý văn bản, tìm kiếm thông tin và xây dựng các sản phẩm tuyên truyền. Đây là kết quả có ý nghĩa lâu dài, bởi khi cán bộ cơ sở làm chủ công nghệ, việc hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số cũng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn", chị Oanh bày tỏ.