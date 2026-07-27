Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII

TPO - Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến sẽ diễn ra sáng 31/7 tới. Các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp làm báo cáo viên các chuyên đề.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Gắn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết với xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của từng cấp bộ Đoàn; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội của Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết; 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.

Nội dung nghiên cứu, học tập, tuyên truyền gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Theo kế hoạch, ngày 31/7 tới sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Buổi sáng, Hội nghị toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức. Chiều cùng ngày, Hội nghị do Đoàn cấp tỉnh tổ chức để quán triệt Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc được kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội) đến tất cả các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cả các tổ chức Hội ngoài nước.

Tham gia báo cáo tại hội nghị có các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn. Hội nghị gồm 4 chuyên đề. Cụ thể, quán triệt nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng Đoàn vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung.

Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” và Chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”.

Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác quốc tế thanh niên và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập nghị quyết

Theo kế hoạch, việc kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết dành cho cán bộ Đoàn các cấp và đoàn viên. Thời gian kiểm tra từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026. Cán bộ Đoàn và đoàn viên sẽ tham gia thi trắc nghiệm trực tiếp trên ứng dụng "Thanh niên Việt Nam".

Bài kiểm tra gồm 50 câu hỏi về kết quả Đại hội, Văn kiện Đại hội, Điều lệ Đoàn sửa đổi và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc XIII; Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội.

Mỗi người cần trả lời đúng từ 30/50 câu trở lên mới được công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận điện tử. Trường hợp trả lời đúng từ 29/50 câu trở xuống chưa được công nhận hoàn thành và tiếp tục thực hiện lại bài kiểm tra.