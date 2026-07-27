45 cơ sở Đoàn tại Huế đồng loạt thắp sáng đuốc truyền thống, tri ân

TPO - Hơn 600 đoàn viên, thanh niên TP. Huế đến từ 45 cơ sở Đoàn cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng tham gia chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền (phường Phong Thái, Huế), lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Huế.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thành Đoàn Huế, Hội LHTN Việt Nam TP. Huế phối hợp Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế tổ chức chuỗi hoạt động tri ân với chủ đề Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin và chương trình nghệ thuật Viết tiếp khúc ca tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, phường Phong Thái.

45 ngọn đuốc tiếp lửa truyền thống của 45 cơ sở Đoàn tại Huế cùng bừng sáng trong đêm tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình có sự tham dự của các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân anh hùng liệt sĩ cùng hơn 600 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức tiếp lửa truyền thống. Sau đó, những nén hương tri ân được thắp lên tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trong đêm tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Điền, Huế.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức trao truyền ngọn lửa cách mạng giữa các thế hệ. Từ ngọn lửa được trao gửi, 45 ngọn đuốc đại diện cho 45 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Huế đồng loạt bừng sáng, thể hiện sự tiếp nối lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Huế cho biết, đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính của tuổi trẻ thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Dâng hương lên các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật "Viết tiếp khúc ca tri ân".

Thông qua chương trình, tuổi trẻ Huế khẳng định quyết tâm biến lòng biết ơn thành những việc làm cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, đoàn công tác Thành Đoàn Huế đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thiện Chiện và Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Sắc; đồng thời tổ chức chương trình Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thúi.