Thông tin mới vụ nghi có dòi trong món gà tại tiệc tân gia

TPO - Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở dịch vụ cho biết, toàn bộ gà dùng để chế biến được họ mua chiều 26/7 tại một điểm bán ở chợ Trung Hòa, xã Ea Ktur, Đắk Lắk. Sau đó, họ thực hiện sơ chế và luộc ngay theo quy trình, không phải thực phẩm để qua nhiều ngày.

Ngày 28/7, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh. Trong ngày hôm nay, UBND xã đã mời các bên liên quan đến làm việc, để làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ việc nếu phát hiện vi phạm.

Đoàn kiểm tra UBND xã Ea Ktur làm việc với chủ cơ sở dịch vụ gia chánh liên quan vụ nghi có dòi trong món gà.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của UBND xã Ea Ktur đã kiểm tra, xác minh tại một cơ sở dịch vụ gia chánh trên địa bàn liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh nghi có dòi trong món gà tại một bữa tiệc tân gia.

Đại diện đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tất Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur cho biết, qua kiểm tra ban đầu, đoàn công tác ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh lĩnh vực nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Tuy nhiên, cơ sở còn thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Về nguyên nhân xảy ra sự việc, phía cơ sở cho biết hiện vẫn chưa xác định được.

Nồi thịt gà với những con vật bò lúc nhúc. Ảnh cắt từ clip.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà H’Mai Byă, chủ hộ kinh doanh ở xã Ea Ktur cho biết, bữa tiệc tân gia trưa 27/7 phát hiện có dòi trong món gà tại 1 mâm là do cơ sở của gia đình bà thực hiện.

Theo bà H’Mai, toàn bộ gà dùng để chế biến được cơ sở mua chiều ngày 26/7 tại một điểm bán ở chợ Trung Hòa, xã Ea Ktur. Sau đó, cơ sở sơ chế và luộc ngay theo quy trình, không phải thực phẩm để qua nhiều ngày.

Theo bà H’Mai, sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội, bà đến gặp gia đình chủ tiệc để phối hợp kiểm tra, đồng thời xác minh xem có khách nào gặp vấn đề về sức khỏe hay không. Cơ sở cũng phối hợp với UBND xã để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh món thịt gà được hâm nóng tại một bàn tiệc. Dù nước đang sôi nhưng bên trong miếng thịt gà lại xuất hiện hàng chục con vật nhỏ màu trắng bò lúc nhúc.