COVID-19 tăng nhẹ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan

TPO - Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cùng báo cáo từ một số cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho thấy số người mắc COVID-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1, một dòng phụ của Omicron, đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn nghỉ hè và cao điểm du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu và tham gia các hoạt động đông người gia tăng. Cùng với đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những yếu tố thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa.

Cúm mùa hiện lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường có xu hướng gia tăng trong giai đoạn giao mùa Hè - Thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại các địa điểm đông người như phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các khu du lịch.

Cục Phòng bệnh nhận định đến nay chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc COVID-19 hoặc cúm chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác, người suy giảm miễn dịch, bệnh nhân ung thư và những người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo các nhóm nguy cơ cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

Hiện Cục Phòng bệnh đang phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, theo dõi số ca mắc, số trường hợp nhập viện, ca bệnh nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 để kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; duy trì không gian sống và làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông người.

Cơ quan y tế cũng khuyến cáo mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, chủ động đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Theo Cục Phòng bệnh, COVID-19 và cúm mùa hiện đều là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể gia tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến COVID-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; cập nhật thông tin kịp thời, đồng thời hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.