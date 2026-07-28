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Thế giới

Nga phản pháo Romania sau cáo buộc máy bay không người lái xâm phạm không phận

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập Đại sứ Nga tại Bucharest Vladimir Lipaev để phản đối việc máy bay không người lái Nga bị cáo buộc vi phạm không phận nước này và thông báo về việc trục xuất một nhân viên đại sứ quán.

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Đại sứ Nga tại Romania Vladimir Lipaev. (Ảnh: Tass)

Theo thông cáo của Đại sứ quán Nga, Đại sứ Lipaev đã kiên quyết bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga, gọi đây là một màn kịch tuyên truyền nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên sông Danube và Biển Đen. Những cảng này đang được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tích cực sử dụng để cung cấp vũ khí và thiết bị cho quân đội Ukraine thông qua lãnh thổ Romania.

“Không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh rằng những máy bay không người lái xâm phạm không phận Romania là của Nga. Họ không trả lời câu hỏi nào của chúng tôi liên quan đến các thông số kỹ thuật bay", ông Lipaev nói.

Đại sứ Nga khẳng định, "Nga chưa bao giờ nhắm mục tiêu vào các cơ sở ở Romania, và mọi suy đoán về vấn đề này đều hoàn toàn vô căn cứ, bất kể chúng đến từ đâu”.

Đại sứ Nga cũng lưu ý phía Romania, rằng việc hỗ trợ Kiev dưới bất kỳ hình thức nào là hoàn toàn “không thể chấp nhận được” và sẽ dẫn đến việc kéo dài xung đột, gây thêm thương vong.

Ông cho biết, bất kỳ nỗ lực nào của lực lượng phòng không Romania nhằm tiến hành các hoạt động xuyên biên giới sẽ đồng nghĩa với việc Romania tham gia vào các hoạt động chiến đấu trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine.

Phía Nga cũng nhấn mạnh sẽ không bỏ qua việc Romania trục xuất một nhân viên đại sứ quán Nga mà không có căn cứ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Romania cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga Vladimir Lipaev liên quan đến "các vụ vi phạm không phận Romania nhiều lần từ ngày 24 đến 26/7, khi quân đội Romania bắn hạ ba máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ nước này mà không được phép".

Đại diện ngoại giao Nga cũng đã nhận được công hàm yêu cầu một trong hai nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi Romania trong vòng 5 ngày.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, máy bay không người lái Nga được cho là đã xâm phạm không phận Romania 33 lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, bao gồm cả vụ xâm phạm mới nhất. Romania không bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái nào, cho đến ba vụ việc gần đây.

Minh Hạnh
Tass
#Đại sứ Nga tại Romania Vladimir Lipaev #Nga #Ukraine #Romania #máy bay không người lái #NATO

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