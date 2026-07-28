Bộ Công an phản hồi đề nghị bảo vệ dữ liệu hành khách khi lắp thiết bị giám sát trên xe ô tô

TPO - Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ, một số đơn vị đề nghị việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của hành khách.

Hạn chế nguy cơ lạm dụng dữ liệu

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ.

Đóng góp ý kiến, UBND tỉnh Điện Biên đề nghị bổ sung phân tích về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách; nguyên tắc phân quyền khai thác, phạm vi sử dụng dữ liệu, thời hạn lưu trữ, nhật ký truy cập và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu.

CSGT kiểm tra thiết bị giám sát trên xe khách.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, dữ liệu hình ảnh người lái xe và khoang chở khách là dữ liệu liên quan trực tiếp đến cá nhân. Việc bổ sung nội dung này trong tờ trình sẽ làm rõ hơn cơ sở chính sách, hạn chế nguy cơ lạm dụng dữ liệu, đồng thời bảo đảm tính thuyết phục khi trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định.

Trả lời về việc này, Bộ Công an cho biết, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan về an ninh, trật tự và dự thảo nghị định, đã quy định về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư của người lái xe, hành khách, thời hạn lưu trữ dữ liệu, phạm vi sử dụng dữ liệu, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung về phân quyền khai thác, nhật ký truy cập dữ liệu không thuộc phạm vi điều chỉnh của nội dung này.

Bảo đảm quyền riêng tư của hành khách

Cùng gửi đóng góp ý kiến về nội dung trên, Bộ Khoa học-Công nghệ đề nghị bổ sung quy định làm rõ chủ thể có quyền truy cập dữ liệu, các tình huống được phép truy cập và quy trình cấp phép truy cập trong dự thảo Luật. Việc truy cập cần bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng mục đích, có phê duyệt hoặc yêu cầu hợp lệ, được phân quyền, ghi nhật ký truy cập và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin.

Đồng thời đơn vị này đề nghị bổ sung quy định về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Theo đó dữ liệu truyền từ thiết bị ngoại vi trên xe (tọa độ GPS, hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang khách) sau khi đẩy vào hệ thống phải được bảo vệ hoặc mã hóa, không được can thiệp hay sửa đổi thủ công, nhằm bảo đảm tính pháp lý khi sử dụng dữ liệu để xử lý vi phạm.

Tương tự, UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị, dữ liệu hình ảnh của người lái xe và hành khách phải được mã hóa trong quá trình truyền, lưu trữ và khai thác; chỉ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mới được truy cập theo quy định của pháp luật. Chỉ yêu cầu truyền dữ liệu theo thời gian thực đối với các trường hợp vi phạm hoặc sự cố liên quan đến an toàn giao thông, các dữ liệu thông thường có thể truyền theo chu kỳ phù hợp nhằm giảm áp lực cho hệ thống và chi phí của doanh nghiệp vận tải.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ dữ liệu thu thập được chỉ sử dụng phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm, không sử dụng vào các mục đích khác khi chưa có căn cứ pháp luật, qua đó bảo đảm quyền riêng tư và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Về nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định. Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể tại Thông tư quy định về quản lý, vận hành hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát trên phương tiện giao thông đường bộ.