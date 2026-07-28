Xin đi nhờ rồi cướp luôn xe máy

TPO - Sau khi xin đi nhờ xe của một nam thanh niên, Lê Quang Trường đe dọa, đấm vào mặt chủ xe, khiến nạn nhân té xuống đường. Sau đó, Trường cướp xe máy, tẩu thoát.

Ngày 28/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Quang Trường (20 tuổi, trú xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Quang Trường (áo phông xanh, ngồi trên xe máy) tại hiện trường gây án. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 21/7, anh Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú xã Dur Kmăl) điều khiển xe máy trên đường liên thôn thuộc xã này thì có một nam thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe.

Lúc này, vì sắp về đến nhà nên anh Vinh từ chối. Tuy nhiên, người này vẫn tự ý lên xe, đẩy anh Vinh ngồi lùi ra sau rồi trực tiếp điều khiển xe đi. Một lúc sau, đối tượng này dùng tay đe dọa đấm vào mặt khiến anh Vinh té xuống đường rồi cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Đến tối 23/7, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Quang Trường. Tại cơ quan điều tra, Trường đã thừa nhận cướp chiếc xe máy trên rồi đưa lên phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cầm cố được 3 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.