Hành trình nam sinh Hưng Yên chinh phục 3 vòng nguyệt quế, ghi danh chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Tự nhận mình là một người "vừa hướng nội vừa hướng ngoại", Nguyễn Huy Quang Minh (lớp 11 Sinh, THPT chuyên Thái Bình) đã thực hiện một hành trình ấn tượng chinh phục 3 vòng nguyệt quế liên tiếp, thiết lập kỷ lục điểm số và chính thức trở thành thí sinh thi Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Học hết sức, chơi hết mình

Xuất hiện tại sân khấu Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Nguyễn Huy Quang Minh gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một nội lực bùng nổ. Chàng trai lớp 11 Sinh học tự mô tả bản thân là hướng nội khi học tập để đạt sự tập trung tuyệt đối và hướng ngoại khi chơi hết mình.

Bước vào sân chơi Olympia, Quang Minh không chỉ thể hiện độ hiểu biết, kiến thức mà còn ghi dấu ấn với phong thái tự tin và luôn quyết tâm chính xác hơn và tốc độ hơn.

Nguyễn Huy Quang Minh.

Tại trận tuần 2 tháng 1 quý III, Quang Minh không dẫn đầu ở phần thi Khởi động, nhưng đã có cú bứt phá ngoạn mục tại phần thi Vượt chướng ngại vật. Chỉ với một hàng ngang gợi ý, Quang Minh đã nhanh tay nhấn chuông giải đáp ẩn số "Nhóm máu", vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Duy trì phong độ ổn định ở phần thi Tăng tốc và bản lĩnh ở phần thi Về đích, Quang Minh giành vòng nguyệt quế đầu tiên với 250 điểm. Đây chính là tấm vé đưa cậu đến với trận đấu quan trọng tiếp theo.

Kỷ lục trận Tháng và cú nhấn chuông tức thì

Trận tháng 1 quý III, Quang Minh thực sự khiến cả trường quay "ngả mũ". Đây là trận đấu mà nam sinh THPT chuyên Thái Bình đã thiết lập kỷ lục tổng điểm tháng cao nhất Olympia 26 với 345 điểm (không chỉ ở thời điểm trận đấu mà đến hết trận thi quý III).

Chia sẻ tại cuộc thi, Quang Minh bày tỏ, mục tiêu ban đầu chỉ là vượt qua trận thi tuần. Giành chiến thắng ở trận thi tháng là kết quả vượt ngoài mong đợi. Cậu đã chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và khối kiến thức rộng hơn để bước vào trận thi quý III.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màn giải Vượt chướng ngại vật "thần tốc". Khi câu hỏi hàng ngang đầu tiên vừa xuất hiện và chưa có bất kỳ gợi ý hình ảnh nào được lật mở, Quang Minh đã nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật là "Hiến pháp".

Sự quyết đoán này khiến MC chương trình bày tỏ chưa kịp làm gì thì thí sinh đã tìm ra đáp án. Với 150 điểm tuyệt đối ở phần Tăng tốc, Quang Minh khẳng định vị thế dẫn đầu, biến trận thi tháng thành sân khấu riêng của mình.

Tổng điểm trận thi tháng cao nhất (tính đến trận thi quý III) vẫn thuộc về Quang Minh.

Trận quý III nghẹt thở và tốc độ 4 giây 46

Trận quý III là thử thách cam go nhất khi Quang Minh phải đối đầu với những đối thủ cực mạnh. Có những thời điểm, ưu thế thuộc về thí sinh khác khi Ngọc My (Đà Nẵng) vươn lên dẫn đầu ở phần Vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên, nam sinh Hưng Yên tiếp tục giữ vững phong thái tự tin, quyết đoán để tạo ra màn bứt phá ấn tượng.

Ở phần thi Tăng tốc, Quang Minh đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Đặc biệt, ở câu hỏi tăng tốc cuối cùng về chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, nam sinh Hưng Yên chỉ mất 4 giây 46 để đưa ra đáp án chính xác để vươn lên vị trí dẫn đầu.

Quang Minh đã thể hiện sự chính xác và tốc độ ở câu hỏi tăng tốc thứ tư.

Phần thi Tăng tốc đã giúp Quang Minh giành được ưu thế bước vào phần thi Về đích.

Trong phần thi Về đích, sự tỉnh táo đã giúp Quang Minh không chỉ bảo vệ thành quả mà còn giành điểm từ gói câu hỏi của những người cùng chơi.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Huy Quang Minh giành vòng nguyệt quế trận quý III – cũng là vòng nguyệt quế thứ ba, với tổng điểm 225. Cậu chính thức ghi tên vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26.

Quang Minh giành vòng nguyệt quế trận thi quý III Olympia 26.

Cầu truyền hình Chung kết Olympia đầu tiên của trường THPT chuyên Thái Bình Chiến thắng của Quang Minh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cột mốc lịch sử đối với trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên). Lần đầu tiên, cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia gọi tên ngôi trường này. Chia sẻ sau trận đấu, Quang Minh bày tỏ: "Em cảm thấy rất vui và xúc động khi đã mang được cầu truyền hình đầu tiên về cho trường". Từ một cậu học sinh chuyên Sinh mê hát, Quang Minh đã viết nên một chương mới cho bảng vàng thành tích của nhà trường, trở thành niềm hy vọng lớn nhất của vùng đất học trong trận chung kết năm sắp tới.