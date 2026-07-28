Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại TPHCM

TPO - Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia không chỉ là sân chơi giao lưu, trải nghiệm dành cho thiếu nhi mà còn là hoạt động có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa ba nước.

Sáng 28/7, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức khai mạc Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 - năm 2026, với chủ đề “Vòng tay bè bạn”. Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM tổ chức dành cho thiếu nhi ba nước láng giềng cùng chung dòng sông Mê Kông và dãy núi Trường Sơn hùng vĩ.

Trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc

Liên hoan diễn ra trong bối cảnh hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2026) và 59 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2026), tiếp tục vun đắp tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế, đặc biệt thắt chặt mối quan hệ thắm thiết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó tạo sân chơi giao lưu đoàn kết, vui tươi, bổ ích, giới thiệu lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam và TPHCM cho thiếu nhi ba nước.

Lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai mạc liên hoan. Ảnh: Ngô Tùng

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 120 đại biểu thiếu nhi và 34 cán bộ phụ trách, đến từ 13 đoàn đại biểu của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Cụ thể, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm các địa phương: Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Attapeu. Vương quốc Campuchia gồm các địa phương: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Battambang. Thiếu nhi Việt Nam đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đồng Nai và TPHCM.

Ngoài ra, liên hoan còn có sự góp mặt của 100 đại biểu là thiếu nhi TPHCM đã tham gia Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia trong giai đoạn 2010-2024, đại biểu thiếu nhi tham gia Chương trình giao lưu thiếu nhi TPHCM và thiếu nhi tỉnh Champasak qua các năm.

Liên hoan tiếp tục lan tỏa thông điệp “Vòng tay bè bạn” giữa thiếu nhi ba quốc gia chung dòng Mê Kông.

Điểm mới của liên hoan năm nay là bên cạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa, các đại biểu thiếu nhi được trải nghiệm nhiều sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của TPHCM mới sau khi mở rộng không gian phát triển (hợp nhất tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đại biểu tham gia liên hoan sẽ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Mơ Show” tại Rạp xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ - công trình thiết chế văn hóa hiện đại, tiêu biểu của TPHCM được xây dựng theo chuẩn quốc tế; trải nghiệm dịch vụ xe buýt hai tầng ngắm TPHCM về đêm; tham quan Khu di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác; khám phá các làng nghề truyền thống; tham quan Bảo tàng Sô Cô La Việt Nam và trải nghiệm không gian thương mại, dịch vụ hiện đại tại Parc Mall.

Cùng với đó, các em thiếu nhi ba nước tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc do chính mình thực hiện. Đây sẽ là khoảng thời gian để các bạn cùng vui chơi, giao lưu, trò chuyện, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và những tình bạn mới, cùng siết chặt “Vòng tay bè bạn - Việt Nam - Lào - Campuchia - Samaki”.

Chuỗi hoạt động được thiết kế nhằm giúp thiếu nhi ba nước cảm nhận sự phát triển năng động của TPHCM, đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc liên hoan, anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM - khẳng định: Qua nhiều kỳ tổ chức, liên hoan đã trở thành dịp để thiếu nhi ba nước láng giềng chung dòng sông Mê Kông cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về văn hóa và con người của mỗi quốc gia.

“Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, trân trọng những tình cảm mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp và tiếp tục nuôi dưỡng tình hữu nghị ấy bằng những hoạt động giao lưu thiết thực, gần gũi”, anh Ngô Minh Hải nói.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng thiếu nhi ba nước.

Đại diện phụ trách thiếu nhi và các em thiếu nhi ba nước thực hiện nghi thức mở màn liên hoan.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc, lãnh đạo TPHCM đã cùng đại biểu thiếu nhi ba nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lan tỏa thông điệp “Vòng tay bè bạn”

Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 8 không chỉ là sân chơi giao lưu, trải nghiệm dành cho thiếu nhi mà còn là hoạt động có ý nghĩa đối ngoại, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa ba nước.

Với những hoạt động phong phú, giàu giá trị giáo dục cùng nhiều trải nghiệm mới về văn hóa, lịch sử và du lịch của TPHCM, liên hoan hứa hẹn sẽ để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Vòng tay bè bạn”, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba dân tộc “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực.

Ngay sau lễ khai mạc, các bạn nhỏ tham gia các không gian sân chơi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi TPHCM.

Bạn nhỏ hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian ném còn.

Chia sẻ với Tiền Phong, em Đậu Khánh An (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) nói trước đây bản thân đã được tham gia hội thi Chỉ huy Đội giỏi và giao lưu, học hỏi cùng các bạn đồng trang lứa của tỉnh nhà và Phú Yên (trước sáp nhập).

Lần đầu tiên tham gia sân chơi mang tính giao lưu quốc tế, Khánh An nhìn nhận đây là một sân chơi rất bổ ích, giúp các bạn thiếu nhi được học hỏi nhiều điều. Đây cũng là cơ hội để thiếu nhi Việt Nam hiểu hơn văn hóa của các bạn Lào - Campuchia, đồng thời có cơ hội truyền bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

“Sau liên hoan, em sẽ giới thiệu các điệu múa, ngôn ngữ của các bạn ấy đến với bạn bè ở quê nhà”, Khánh An háo hức bày tỏ.

Bạn nhỏ ba nước tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam.

Buổi khai mạc mang đến các tiết mục văn nghệ mang sắc màu văn hóa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: Ngô Tùng