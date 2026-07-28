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Giới trẻ

Nhan sắc tân Hoa khôi Đại học Công Thương TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Vượt qua nhiều thí sinh tại cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương 2025, Bùi Phước Bảo Hân được xướng tên ở ngôi vị Hoa khôi. Nữ sinh gây ấn tượng với gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin trên sân khấu.

Chung kết cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương 2025 diễn ra tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, đại diện các đơn vị đồng hành, khách mời và đông đảo sinh viên.

Sau các phần thi áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử, thí sinh Bùi Phước Bảo Hân, số báo danh 095, được gọi tên cho danh hiệu cao nhất. Khoảnh khắc nhận vương miện, nữ sinh không giấu được xúc động trước sự cổ vũ của khán giả.

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Bùi Phước Bảo Hân (giữa) rạng rỡ trong khoảnh khắc được xướng tên Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương 2025.
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Trên sân khấu chung kết, Bảo Hân ghi điểm với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng và phong thái trình diễn tự tin. Trong phần thi áo dài, nữ sinh lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, duyên dáng, làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
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Gương mặt khả ái﻿ giúp Bảo Hân nổi bật giữa dàn thí sinh của đêm chung kết.
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Các thí sinh tự tin sải bước trên sân khấu trong phần thi trang phục thể thao.
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Tân Hoa khôi sở hữu vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin, thanh lịch.
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Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM, từ ngoại hình, tri thức đến bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.
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Chia sẻ sau đăng quang, Bảo Hân cho biết khoảnh khắc được xướng tên cảm xúc cô như vỡ òa. Đối với nữ sinh, danh hiệu Hoa khôi không chỉ là niềm hạnh phúc cá nhân mà còn là thành quả của quá trình nỗ lực và sự đồng hành của thầy cô, bạn bè cùng những người luôn âm thầm ủng hộ phía sau. Sau cuộc thi, Bảo Hân mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên, đồng thời sẽ ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyễn Dũng
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