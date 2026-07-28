Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Sở Tài chính Ninh Bình có tân giám đốc sau khi người tiền nhiệm xin nghỉ việc

Minh Đức

TPO - Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình sau khi người tiền nhiệm nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cho ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

screen-shot-2026-07-28-at-160203.png
Ông Hoàng Văn Kiên, tân Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình.

Theo HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Mai Văn Quyết đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Do không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử nên HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên để thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm.

Sau đó, ông Hoàng Văn Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh đồng thời bầu bổ sung ông Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên (SN 1973), quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Tài chính. Trước đó, ông từng giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (khi chưa sáp nhập tỉnh).

Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 28/7, ông Kiên quay trở lại giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Minh Đức
#Bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình #Ông Mai Văn Quyết xin nghỉ công tác #Ông Hoàng Văn Kiên #Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe