Cá heo nặng khoảng 3 tạ dạt vào bờ ở Quảng Ngãi

TPO - Một con cá heo nặng khoảng 300kg, dài 2,6m bất ngờ trôi dạt vào bờ kè sông Trà Bồng (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng còn sống. Người dân đã khẩn trương đưa cá ra vùng nước sâu để cứu, song con vật kiệt sức, liên tục trôi trở lại bờ.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn Tân Hy, xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một con cá heo nặng khoảng 300kg, dài khoảng 2,6m trôi dạt vào bờ kè sông Trà Bồng, khu vực gần cảng cá Bình Đông (cũ).

Cá heo nặng khoảng 3 tạ dạt vào bờ ở Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h45 cùng ngày, người dân phát hiện con cá heo (được ngư dân địa phương tôn kính gọi là "cá Ông") trôi dạt vào mép nước phía đông bờ kè sông Trà Bồng, cách cầu Trà Bồng (cũ) khoảng 1km về phía nam.

Thời điểm được phát hiện, cá vẫn còn sống nên nhiều người dân đã cùng nhau đưa cá ra khu vực nước sâu với hy vọng con vật có thể tự bơi trở lại biển. Tuy nhiên, do đã kiệt sức, cá liên tục trôi dạt vào bờ. Trên thân cá xuất hiện nhiều vết trầy xước.

Cá heo không còn khả năng sinh tồn nên người dân đưa cá lên bờ, chuẩn bị các nghi thức theo tín ngưỡng truyền thống

Nhận thấy cá không còn khả năng tự bơi ra vùng nước sâu để sinh tồn, người dân đưa cá lên bờ để chăm sóc, đồng thời chuẩn bị các nghi thức theo tín ngưỡng truyền thống của cư dân vùng biển.

Trong đời sống văn hóa của ngư dân Quảng Ngãi, cá heo được tôn kính với tên gọi "cá Ông", là biểu tượng của sự chở che, phù trợ ngư dân vượt qua sóng to, gió lớn. Vì vậy, khi cá Ông dạt vào bờ hoặc qua đời, ngư dân thường tổ chức an táng theo phong tục truyền thống nhằm bày tỏ lòng tri ân và sự tôn kính đối với loài vật được xem là linh thiêng.