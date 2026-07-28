Ukraine tập kích kho nhiên liệu chiến lược của Nga cách tiền tuyến 1.300 km

TPO - Ukraine tuyên bố đã thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có kho dự trữ nhiên liệu chiến lược thuộc hệ thống dự trữ quốc gia Rosrezerv ở Cộng hòa Udmurt, cách biên giới Ukraine hơn 1.300 km.

Đêm ngày 27, rạng sáng 28/7, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã tiến hành chiến dịch tập kích nhằm vào nhiều cơ sở quân sự và hậu cần của Nga, trong đó đáng chú ý là kho dự trữ nhiên liệu chiến lược Prioritet tại khu định cư Borok, Cộng hòa Udmurt.

Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu và gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Đây là một phần của hệ thống dự trữ vật tư quốc gia Rosrezerv, nơi lưu trữ nhiên liệu, các sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn phục vụ tình huống khẩn cấp cũng như nhu cầu thời chiến của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, rằng cơ sở này nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.300 km, cho thấy khả năng tấn công tầm xa ngày càng mở rộng của Kiev.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào cơ sở dự trữ nhiên liệu Prioritet.

Trong cùng chiến dịch đó, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố đã tập kích một kho hậu cần cùng cơ sở chứa nhiên liệu và chất bôi trơn gần khu định cư Ichki ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Một nhà kho được cho là dùng để chứa máy bay không người lái của Nga gần Chervonopopivka, thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát, cũng bị nhắm mục tiêu.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chiến dịch này nằm trong nỗ lực làm suy giảm năng lực quân sự và hậu cần của Nga bằng cách phá hủy các cơ sở hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động tác chiến.

Cùng ngày 28/7, các đoạn video do kênh OSINT Exilenova+ công bố cho thấy nhiều khu vực tại vùng Moscow xuất hiện các đám cháy lớn sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Một UAV được cho là đã rơi xuống khuôn viên nhà máy Tái chế Chekhov. Hãng tin Astra dẫn các nguồn tin địa phương cho biết vụ việc đã gây hỏa hoạn tại cơ sở chuyên tái chế lốp xe và sản xuất các sản phẩm cao su công nghiệp.

Thống đốc vùng Moscow Andrey Vorobyov xác nhận mảnh vỡ UAV đã làm bốc cháy khu vực chứa lốp xe ngoài trời của nhà máy.

Khói bốc lên từ một nhà máy công nghiệp của Nga ở Chekhov, gần Moscow.

Trong khi đó, khu kho hàng gần Koledino, ngoại ô Moscow, cũng bốc cháy. Các video do người dân ghi lại cho thấy cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Theo các báo cáo ban đầu, cơ sở bị ảnh hưởng là một trung tâm hậu cần của bên thứ ba, chuyên tiếp nhận, lưu trữ, đóng gói và phân phối hàng hóa tới nhiều kho khác trong khu vực.

Một số đoạn video từ hiện trường cho thấy Ukraine có thể đã sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm xa FP-1 cùng một mẫu UAV có thiết kế tương tự Shahed, được cho là hệ thống Sichen do Ukraine phát triển.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 81 máy bay không người lái hướng về thủ đô.