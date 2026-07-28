Sụt lún bất thường ở Quảng Trị, phong tỏa khẩn cấp hiện trường

TPO - Một đoạn đường liên xã chạy dọc bờ sông Kiến Giang, đoạn qua thôn Thạch Tân, xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ sụt lún bất thường, buộc chính quyền địa phương phải phong tỏa hiện trường, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Ngày 28/7, ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy - cho biết địa phương đã lập hồ sơ báo cáo gửi Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý sự cố.

Đoạn đường bị sụt lún dài khoảng 60 m.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường nhựa nằm sát bờ sông Kiến Giang bị đứt gãy, sụt lún kéo dài khoảng 60 m. Độ sâu tại nhiều vị trí từ 0,5 m đến 1,7 m, khiến gần một nửa mặt đường hạ thấp so với cao trình ban đầu.

Nhiều vết nứt lớn chạy dọc theo tim đường, có đoạn rộng hơn 20 cm, phần taluy và nền đường phía giáp sông bị trượt, tạo thành các hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã đã huy động lực lượng đến hiện trường, căng dây cảnh báo, dựng rào chắn và đặt biển báo, đồng thời tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo tuyến khác.

Độ sâu đoạn đường bị sụt lún có nơi chênh lệch đến 1,7 m.

Theo lãnh đạo UBND xã Lệ Thủy, khu vực xảy ra sụt lún nằm sát dự án nạo vét kênh Phú Thọ đang thi công. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện để làm rõ liệu sự cố có liên quan đến quá trình thi công, điều kiện địa chất ven sông hay các yếu tố khác.

Hiện chính quyền đã phong toả tuyến đường này để làm rõ nguyên nhân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào khu vực đã được phong tỏa, đồng thời chờ kết luận của cơ quan chuyên môn trước khi triển khai các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông và ổn định lâu dài tuyến đường.