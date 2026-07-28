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Xã hội

Mưa lớn gây ngập hơn 100 căn nhà ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kéo dài từ ngày 27 đến 28/7 khiến nhiều địa phương ở Lâm Đồng ngập sâu, hơn 100 căn nhà bị ảnh hưởng và ngập lụt, hàng chục héc ta (ha) cây trồng ngập úng. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 16 người bị cô lập giữa dòng nước lũ.

Ngày 28/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, trong 24h từ ngày 27 đến 28/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như phường 3 Bảo Lộc 149,2 mm, xã Đạ Tẻh 2 đạt 116 mm, phường 2 Bảo Lộc 112,6 mm, xã Bảo Lâm 4 đạt 109 mm và phường B'Lao 106,2 mm. Dù lượng mưa có xu hướng giảm trong sáng 28/7, nước từ thượng nguồn đổ về vẫn khiến nhiều khu vực bị ngập úng.

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Nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở Bảo Lộc bị ngập úng.

Thống kê ban đầu, khoảng 108 căn nhà bị ngập từ 0,3 đến 1,5 m, trong đó phường 3 Bảo Lộc có khoảng 80 căn, phường B'Lao 8 căn và xã Đạ Tẻh 2 có 20 căn.

Đặc biệt, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết đã cô lập 5 hộ dân với 16 người tại phường 3 Bảo Lộc, gồm người già và trẻ nhỏ. Sau đó, các lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa toàn bộ người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng làm ngập khoảng 70 ha cây trồng, chủ yếu là dâu tằm, sầu riêng và các loại cây ăn trái tại xã Đạ Tẻh 3. Nhiều diện tích lúa ở các vùng trũng thuộc xã Đạ Tẻh 2 và Đạ Tẻh 3 cũng bị ngập cục bộ.

Bên cạnh đó, một số điểm taluy trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 cũng bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông và công trình hạ tầng ven sông, suối bị ngập do nước lũ dâng cao.

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Chính quyền các địa phương khu vực Bảo Lộc vẫn duy trì lực lượng túc trực tại các điểm ngập lụt.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, khắc phục hậu quả. Công an tỉnh Lâm Đồng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng điều động lực lượng và phương tiện cứu hộ đến hiện trường.

Đến nay, các địa phương vẫn tiếp tục thống kê và đánh giá thiệt hại.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 30/7, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-200 mm, có nơi trên 300 mm. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #ngập lụt #mưa lớn #ngập hơn 100 căn nhà #ngập úng #thiệt hại cây trồng

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