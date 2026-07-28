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Xã hội

Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ NN&MT Hoàng Trung

Trường Phong

TPO - Ông Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 28/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ban Bí thư nhận thấy, các ông, bà: Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; Dương Thành Trung, nguyên: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); Đỗ Trường Giang, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thế Minh, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Phương Thảo, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

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Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung. Ảnh: PV.

Các cán bộ này cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Kỷ luật cán bộ #Đảng viên vi phạm #Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường Hoàng Trung #Thứ trưởng Hoàng Trung

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