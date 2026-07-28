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Thế giới

Động đất 7,1 độ, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần

Quỳnh Như

TPO - Một trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản vào chiều 28/7 buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát cảnh báo sóng thần.

Một trận động đất mạnh có cường độ ban đầu được xác định là 7,1 độ đã làm rung chuyển tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản vào chiều 28/7. Sau đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) điều chỉnh cường độ của trận động đất xuống 6,8.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phát cảnh báo sóng thần đối với khu vực vịnh Ariake ở bờ biển phía tây tỉnh Kumamoto, cách thủ đô Tokyo khoảng 900 km về phía tây nam.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi người dân tránh xa các khu vực ven biển, nơi dự báo có sóng thần cao tới 1 mét. Bà cho biết chính phủ đã thành lập tổ ứng phó khẩn cấp để thu thập thông tin, đánh giá thiệt hại và sẵn sàng triển khai các hoạt động cứu hộ nếu cần thiết.

"Chúng tôi đặt tính mạng người dân lên hàng đầu", bà Takaichi nhấn mạnh, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh cần đề phòng nguy cơ xảy ra các dư chấn lớn.

Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu, miền nam Nhật Bản. Nguồn: NHK

Theo ông Shinji Kiyomoto, quan chức phụ trách ứng phó động đất và sóng thần của JMA, trận động đất nông này đã kích hoạt hoạt động địa chấn mạnh trong khu vực. Ông cảnh báo khả năng xảy ra thêm một trận động đất lớn trong vòng 2-3 ngày tới, song cho biết đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận sóng thần thực tế do trận động đất gây ra và cảnh báo có thể sẽ được dỡ bỏ trong thời gian ngắn nếu tình hình ổn định.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai Nhật Bản cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại đối với các cơ sở công cộng và hạ tầng quan trọng trong khu vực. Chính quyền vẫn đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản xác nhận không phát hiện bất thường tại ba nhà máy điện hạt nhân nằm gần khu vực xảy ra động đất.

Để bảo đảm an toàn, toàn bộ các tuyến tàu cao tốc Shinkansen và nhiều tuyến tàu địa phương tại Kyushu đã tạm dừng hoạt động để kiểm tra hệ thống. Đường băng tại sân bay Aso Kumamoto cũng phải đóng cửa và chưa xác định thời điểm hoạt động trở lại.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã điều máy bay tới khu vực bị ảnh hưởng nhằm đánh giá tình hình và hỗ trợ công tác ứng phó nếu cần.

Kumamoto từng hứng chịu thảm họa động đất nghiêm trọng vào năm 2016, khiến hơn 50 người thiệt mạng, khoảng 1.800 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Vì vậy, trận động đất lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư chấn và tác động đối với khu vực vốn có hoạt động địa chấn mạnh.

Quỳnh Như
AP
#động đất #Nhật Bản #sóng thần #Kumamoto #tự nhiên #ứng phó #thiệt hại

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