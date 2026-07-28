Cựu cán bộ 'bắn tin' cho doanh nghiệp đối phó cơ quan điều tra được đề nghị án treo

TPO - Bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) bị đề nghị 9 - 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Dũng được giao nhiệm vụ xác minh nhưng đã "bắn tin" quan trọng cho doanh nghiệp tìm cách đối phó cơ quan điều tra.

Sau hai ngày xét hỏi, chiều 28/7, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ “sản xuất hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) tổng mức án 15 – 18 năm tù cho ba tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”

Viện Kiểm sát đánh giá: Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội và hưởng lợi bất chính nhiều nhất.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) bị đề nghị phạt từ 11 – 13 năm tù; Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) bị đề nghị từ 19 – 11 năm tù cho hai tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại là cấp dưới của Mạnh, bị đề nghị từ 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam.

Ở nhóm “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan) mức án 7 - 8 năm tù; Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) mức án 5 - 6 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược Bộ Y tế) mức án 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an), bị đề nghị 9 - 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Bị cáo Phạm Năng Mạnh.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, tùy theo tỷ lệ cổ phần tại các doanh nghiệp.

Tại tòa, Mạnh được người nhà nộp thay 202 tỷ đồng và còn phải khắc phục tiếp 89 tỷ đồng. Viện kiểm sát ghi nhận việc Mạnh đã tự nguyện dùng toàn bộ 30 bất động sản, giá trị tương đương 664 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản luận tội nêu, từ năm 2016 - 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm lập "hệ sinh thái" các công ty xoay quanh MediPhar, MediUSA phục vụ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng.

Mạnh chỉ đạo sản xuất bằng cách “sao chép” công thức trên mạng internet và của các nhãn hàng khác, nhóm này chế ra các sản phẩm song chỉ giữ dưới 30% hàm lượng chất so với công bố.

Các bị cáo dùng tiền hối lộ một số cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được chứng nhận công bố hơn 200 sản phẩm. Trong đó, 88 sản phẩm bị cơ quan điều tra xác định là hàng giả đã mang về doanh thu 540 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mạnh cũng hối lộ 1,5 tỷ đồng cho hai cán bộ hải quan Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Hữu Tuân vào thời điểm lô hàng nguyên liệu bị mắc tại cửa khẩu.

Khi có động thái vào cuộc của cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cán bộ C05 trực tiếp xác minh, truyền thông tin để Nguyễn Năng Mạnh tẩu tán chứng cứ, hồ sơ, dữ liệu và tang vật xuống sông Hồng.

Hệ thống doanh nghiệp của Mạnh dùng hai hệ thống sổ sách che giấu 1.700 tỷ doanh thu, gây thiệt hại về thuế hơn 300 tỷ đồng, sau khấu trừ là 143 tỷ đồng.